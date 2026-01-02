Скончался известный петербургский фотохудожник Валерий Плотников

В Петербурге 2 января на 83-м году жизни скончался знаменитый фотохудожник Валерий Плотников, сообщает пресс-служба Смольного. Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил глубокие соболезнования родным, друзьям и коллегам мастера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фотограф Валерий Плотников (1943 - 2026)

Фото: Евгений Мохорев Фотограф Валерий Плотников (1943 - 2026)

Фото: Евгений Мохорев

Творчество Валерия Плотникова, работавшего под псевдонимом Валерий Петербургский, стало целой эпохой в отечественном фотоискусстве. Непревзойденный мастер портрета, он запечатлел плеяду великих деятелей российской культуры.

В частности, он известен по серии фотографий Владимира Высоцкого, Лили Брик и Сергея Параджанова, Аллы Пугачевой, Бориса Эйфмана и многих других. По словам господина Беглова, наследие фотохудожника навсегда останется частью истории города, который он любил и которому посвятил свой талант.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал о кончине почетного президента региональной общественной организации «Полярный конвой», капитана первого ранга в отставке Юрия Александрова.

Андрей Маркелов