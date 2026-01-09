Самолет из Петербурга выкатился за пределы полосы в аэропорту Архангельска

Летевший из Санкт-Петербурга в Архангельск самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту назначения. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

«Пострадавших нет. Пассажиры благополучно высажены из салона воздушного судна»,— уточнили в ведомстве. Архангельская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов и соблюдение прав пассажиров.

В пресс-службе авиаперевозчика заявили, что пересечение пределов взлетно-посадочной полосы было незначительным. Причины инцидента установит комиссия.

UPD: самолет отбуксирован на стоянку, аэропорт работает в штатном режиме.

Артемий Чулков