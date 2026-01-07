В список памятников архитектуры Петербурга в 2025 году включили 57 объектов

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга в прошедшем году пополнил список объектов культурного наследия регионального значения. В него вошли 57 зданий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В структуре Смольного напомнили, что в реестр включили дачу Макаровой (семьи академика Фаворского) в Комарово, Малый Гостиный двор, ДК Крупской, комплекс построек Варшавского вокзала и другие исторические здания.

В декабре КГИОП добавил в перечень жилые дома для служащих Финляндской железной дороги, построенные в 1907 – 1908 годах.

Татьяна Титаева