Здание Главпочтамта вновь выставили на торги с начальной ценой 1,2 млрд рублей

АО «Почта России» второй раз выставило на аукцион имущественный комплекс Главпочтамта Почтамтская улица, 9, лит. А.,Начальная цена лота осталась прежней — 1,2 млрд рублей, итоги торгов подведут 30 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Главпочтамта в Санкт-Петербурге

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Здание Главпочтамта в Санкт-Петербурге

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Историческое здание уже выставляли на продажу в январе, однако спустя пять дней после старта приема заявок аукцион отменили на основании письма продавца. После этого, отвечая на обращение депутата Заксобрания Петербурга от партии «Единая Россия» Наталии Астаховой АО «Почта России» заявило, что не отказалось от планов продать актив и готовит его к повторному выставлению на торги.

В состав имущественного комплекса Главпочтамта входят здание площадью 13,7 тыс. кв. м и участок под ним на 7,4 тыс. кв. м. Состояние объекта, имеющего статус памятника федерального значения, оценивается как хорошее, однако эксперты рынка полагают, что вложить в его современное приспособление придется не менее 3,5–4 млрд рублей.

Подробнее о перспективах продажи и использования здания Главпочтамта в материале «Ъ Северо-Запад» «Адресат не проживает».

Артемий Чулков