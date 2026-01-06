В период с 23:00 мск 5 января до 7:00 мск 6 января над Новгородской и Ленинградской областями сбили 12 беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что дрон был подавлен средствами РЭБ в Волховском районе. Падение обломков зафиксировали вблизи деревни Бережки, в том числе, на территории компрессорной станции. Ночью никто не пострадал, ущерб устанавливается.

По информации главы Новгородской области Александра Дронова, над регионом ликвидировали десять БПЛА. Он поблагодарил военных за работу.

Опасность БПЛА в воздушном пространстве ночью объявляли в Ленобласти и Санкт-Петербурге. В связи с этим на время ограничивали работу аэропорта Пулково.

Татьяна Титаева