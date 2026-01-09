Суд в Петербурге назначил аресты и штрафы защитникам здания бывшего ВНИИБ

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел дела градозащитников, выступавших против сноса здания бывшего Всесоюзного научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) на 2-м Муринском проспекте. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Подробностями делились юристы Никита Сорокин и Алексей Калугин, а также Telegram-каналы «SOS СПб СНОС» и «Живой город».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Снос здания НИИ Бумаги. Правоохранительные органы во время задержания активистов

Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ Снос здания НИИ Бумаги. Правоохранительные органы во время задержания активистов

Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

На момент публикации известно о 16 задержанных. На большинство из них составили протоколы об организации массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекшей нарушение общественного порядка (ст. 20.2.2 КоАП РФ).

Штрафы по 15 тыс. рублей получили Григорий Кузьмин, Александр Комельков, Алексей Горячко и Мария Воюцкая. Александру Алаханову, Владимиру Костылеву, Роману Суре и активисту незарегистрированной партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» Андрею Милюку дали сутки ареста и отпустили в связи с отбытием. Другорос Иван Губин получил трое суток ареста.

Инженеру-программисту Илье Попову, которому, как заявляют защитники корпуса бывшего ВНИИБ, сломали очки охранники, назначили административный арест на пять суток. Аналогичное наказание получили защитник здания Вячеслав Сергеев, экс-кандидат в депутаты Заксобрания Петербурга от партии «Яблоко» Юрий Багров, забиравшийся на экскаватор, сносивший здание, а также лимоновец (Национал-большевистская партия признана в России экстремистской организацией и запрещена) Артем Сенаторов. Илье Попову дали шесть суток.

Еще одного активиста «Другой России Э. В. Лимонова» Кирилла Травкина, по данным градозащитников и однопартийцев, не привезли на суд, поскольку привлекли по другой статье — о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ).

Антона Глухова, задержанного по подозрению в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) за распыление содержимого газового баллончика в лицо охраннику, не пускавшему протестующих к зданию, отправили под домашний арест до 6 февраля. Подозреваемый и защитник просили назначить меру пресечения в виде запрета определенных действий. Градозащитники заявляли, что мужчина применил баллончик после того, как несколько человек повалили его на снег и начали избивать.

Снос здания начался утром 8 января. На место прибыли градозащитники, однако группа людей, скрывающих лица, силой отгоняла людей. Протестующие прорвали оцепление вокруг здания, блокируя работу техники. Через некоторое время полиция начала задерживать активистов, а демонтаж корпуса продолжился.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга обратился в полицию и вынес предостережения в адрес собственника объекта и управляющей компании. Также демонтажом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.

Корпус бывшего ВНИИБ, построенный 1955-1957-х годах по проекту архитекторов Б. Н. Журавлева и В. А Филипповой, принадлежит ООО «Специализированный застройщик "2-й Муринский"» (входит в ГК «ФСК»), которое еще в 2019 году получило разрешение на возведение на этом месте 13-этажного жилого дома. Застройщик заявляет, что демонтаж ведется в соответствии с законом и при наличии необходимых документов.

Артемий Чулков