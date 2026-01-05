Умерла ленинградская балерина Эмма Минченок

На 94-м году жизни скончалась ленинградская балерина Эмма Минченок. О смерти артистки 4 января сообщила балетный критик Ольга Федорченко в своем Telegram-канале. Причина смерти не уточняется.

Эмма Минченок пережила блокаду Ленинграда и эвакуировалась с семьей весной 1942 года. В 16 лет будущая балерина поступила в Ленинградское хореографическое училище, где училась в классе Феи Балабиной. На выпускном концерте исполнила миниатюру Леонида Якобсона «Птица и охотник».

После училища Эмму Минченок приняли в труппу Театра оперы и балета имени С. М. Кирова (ныне Мариинский театр), где она прошла путь от кордебалета до главных партий. В ее репертуаре были партии Жизели, принцессы Флорины, Катерины («Каменный цветок»), Марии («Бахчисарайский фонтан»), Жемчужины («Конек-Горбунок») и Ширин («Легенда о любви»). Также она исполняла главную партию в «Шопениане».

Супругом балерины был танцовщик Борис Брегвадзе, их сын Андрей Брегвадзе выступал на сцене Малого оперного театра (ныне Михайловский театр).

Артемий Чулков