«Зенит» объявил о переходе Дивеева и уходе Лусиано в ЦСКА

Петербургский «Зенит» объявил о трансфере 26-летнего защитника Игоря Дивеева из московского ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых. Соглашение с новичком заключили до конца сезона 2028/2029. Петербуржцы поприветствовали игрока и пожелали новых побед и достижений.

В обратном направлении отправился 24-летний форвард Лусиано Гонду, он заключил контракт с армейцами до 2030 года. «Зенит» поблагодарил аргентинца за трудолюбие, мастерство и профессионализм, пожелав удачи на футбольном поле и за его пределами.

Отметим, что в текущем сезоне Дивеев принял участие в 16 матчах чемпионата России, забив два мяча. Лусиано же сыграл за «Зенит» 14 матчей, не отметившись результативными действиями.

Андрей Маркелов