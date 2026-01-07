Города достигли перемирия

В ряде городов Свердловской области 2025 год начался с крупных конфликтов. Так, в Березовском депутаты избрали мэром супругу водителя действующего градоначальника Евгения Писцова, дума Ревды заявила о самороспуске, глава Режа Иван Карташов ушел в отставку из-за претензий к его работе, спикер думы Среднеуральска Вениамин Бикташев обвинил мэра Алексея Стасенка в избиении. Глава региона Денис Паслер заявил в апреле, что власти приступят к «индивидуальному» решению проблем на территориях. Подробнее о муниципальных конфликтах в Свердловской области и их итогах — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Широкую известность на федеральном уровне в начале 2025 года получил город-спутник Екатеринбурга Березовский, где местная дума выступила против переизбрания градоначальника Евгения Писцова («Единая Россия»; ЕР) на четвертый срок. На вопросе об утверждении мэра 17 из 23 депутатов поддержали «технического» кандидата, начальника отдела инвестиционного развития администрации Юлию Маслакову, по совместительству — супругу личного водителя господина Писцова. Чиновница отказалась вступать в должность из-за «атмосферы конфликта» и обратилась в суд с требованием признать решение об ее избрании недействительным (иск был удовлетворен в марте). Евгений Писцов продолжил возглавлять Березовский до объявления нового конкурса на пост градоначальника.

Подробнее — в материале «Мэр проиграл спарринг-партнерше»

В феврале большинство депутатов думы Ревды выступили за самороспуск представительного органа в связи с затяжным конфликтом между ЕР, мэрией и оппозицией. Парламентарии приняли решение спустя три месяца с момента согласия представителей от КПРФ и «Справедливой России — Патриоты — За правду» (СРЗП) избрать спикером справоросса Вениамина Тарова вместо Андрея Мокрецова (ЕР) после утверждения поправок в устав города, которые не могли одобрить на протяжении пяти заседаний из-за отсутствия кворума. Парламентарии подчеркнули, что состав думы нуждается в «обновлении», однако 17 депутатов из всех 20 захотели вновь получить мандаты по итогам досрочных выборов в мае.

Подробнее — в материале «Депутаты распустились к весне»

В феврале прокурор Серова Антон Купцов инициировал отставку мэра Василия Сизикова. По данным надзорного ведомства, градоначальник скрыл информацию о ряде сделок в декларациях о доходах за 2020-2023 годы. Сначала господин Купцов обратился в городскую думу, но депутаты отклонили его требование. В сентябре районный суд признал незаконной позицию представительного органа и досрочно прекратил полномочия Василия Сизикова «в связи с утратой доверия». В декабре к рассмотрению апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции приступил Свердловский областной суд. На нем защита мэра заявила, что никакого нарушения антикоррупционного законодательства не произошло. Следующее заседание по делу назначено на 15 января 2026 года.

Подробнее — в материале «В декларации разглядели отставку»

В апреле между мэром Среднеуральска Алексеем Стасенком и председателем городской думы Вениамином Бикташевым возник конфликт из-за партийной дисциплины спикера. Депутат написал заявление в полицию и прокуратуру, в котором сообщил о получении черепно-мозговой травмы в драке, которая произошла на собрании местного отделения ЕР между ним и главой Среднеуральска. Алексей Стасенок подтвердил возникновение конфликта, но, по его словам, встреча с председателем ограничилась разговором «на повышенных тонах».

Подробнее — в материале «Спикер почувствовал себя в ударе»

По итогам голосования на досрочных выборах депутатов думы Ревды в мае КПРФ и СРЗП полностью лишились своего представительства из 10 парламентариев. Кандидаты от ЕР взяли 19 мест из 20, одно взял претендент от ЛДПР. На первом заседании нового созыва думы депутаты вновь утвердили спикером Андрея Мокрецова, который возглавлял представительный орган до избрания спикером Вениамина Тарова (СРЗП) в ноябре.

Подробнее — в материале «Теперь без красного»

В июле врио мэра Дегтярска Павел Екимовских, которого назначил на соответствующий пост Денис Паслер, проиграл выборы начальнику отдела по управлению муниципальным имуществом местной администрации Вадиму Трофимову, получив на два голоса депутатов меньше оппонента. Источник «Ъ-Урал» в региональном правительстве пояснил, что господа Екимовских и Трофимов являются «равносильными кандидатами», добавив, что выбор парламентариев является «хорошим». Собеседник отметил, что Павел Екимовских продолжит работу в должности вице-мэра, а в дальнейшем может «вырасти» в главу Дегтярска.

Подробнее — в материале «Депутаты проигнорировали рекомендации»

В конце месяца дума Березовского со второй попытки переизбрала градоначальника Евгения Писцова на четвертый срок. Из 18 присутствующих на заседании депутатов в поддержку действующего мэра выступили 16 парламентариев, двое — испортили бюллетень. По данным «Ъ-Урал», исполнительную и представительную власти Березовского примирили областные коллеги. Стороны договорились, что господин Писцов будет возглавлять город до 2026 года включительно, а затем либо перейдет в региональное правительство, либо станет областным депутатом.

Подробнее — в материале «Мэр Березовского остался у руля»

В сентябре во всех 94 муниципалитетах Свердловской области прошло голосование на досрочных выборах губернатора. Наибольшую поддержку Денис Паслер (был выдвинут от ЕР) получил среди жителей Волчанска (92,51%), родного для него Североуральска (84,94%), Пелыма (83,55%) и Ивделя (81,63%), наименьшую — в Красноуфимске (49%), Полевском (49,8%) и Первоуральске (52,77%). Региональные власти по итогам выборов пояснили, что на волеизъявление горожан повлияла «экономическая ситуация в стране», «растущие запросы» и работа муниципальных депутатов от оппозиции. В областном правительстве заверили, что «нормально относятся» к протестному голосованию и будут «разбираться».

Подробнее — в материале «Мы с главами обсуждали: явку сушить или не сушить»

В октябре власти Свердловской области и руководство компании «Экологические системы» расторгли концессионное соглашение о создании мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг» под Сысертью. С момента презентации проекта в сентябре 2023 года жители муниципалитета выступали против его реализации и на общественных слушаниях отклонили проект генплана, который предусматривал создание завода (впрочем, в 2024 году документ утвердил областной минстрой). В июне 2025 года Денис Паслер заявил, что концессия «содержит условия, которые противоречат интересам региона и жителей», и выступил с инициативой ее расторжения.

Подробнее — в материале «Соглашение отправили в мусор»

В ноябре депутаты думы Режа с четвертой попытки избрали на пост градоначальника Евгения Чепчугова, которого в июле назначил на должность врио мэра Денис Паслер. В региональном правительстве называли разные причины, почему депутаты четыре месяца не могли собрать кворум для рассмотрения вопроса: от отсутствия компромисса между представителями от ЕР и оппозицией до больничных парламентариев. В октябре Денис Паслер напомнил, что тоже работал в должности врио, как губернатор, и подчеркнул, что депутаты «сделают выбор и утвердят главу». Позже Свердловский областной суд удовлетворил требования прокуратуры и признал экс-мэра Ивана Карташова уволенным не по собственному желанию, а в связи с утратой доверия. Бывший градоначальник, который после отставки получил должность заместителя министра экономики и территориального развития региона, в декабре ушел в отставку.

Подробнее — в материале «Я тоже исполнял обязанности»

В ноябре власти Свердловской области признали неплатежеспособным Среднеуральск и поручили городу энергетиков разработать план по восстановлению финансовой устойчивости территории совместно с региональным минфином. Мэр Алексей Стасенок пояснил, что ранее региональные власти обещали поддержать ряд проектов муниципалитета, однако после их реализации так и не выделили необходимое финансирование. В конце ноября Денис Паслер заверил, что областное правительство предусмотрит средства на закрытие долгов перед Среднеуральском за прошедший период, подчеркнув, что город не требует внешнего управления.

Подробнее — в материале «Работаем в прежнем режиме и строим планы на будущее»

В декабре депутаты думы Среднеуральска утвердили новым спикером думы Андрея Касьяненко. На посту он сменил Вениамина Бикташева, который обвинял мэра Алексея Стасенка в выплате самому себе новогодней премии в 1 млн руб. и заявлял о получении от градоначальника черепно-мозговой травмы. Господин Касьяненко отметил, что уже возглавлял представительный орган в 2016-2018 годах и намерен применить опыт для поиска компромисса между депутатами из разных «групп влияния». По мнению эксперта, лояльный к градоначальнику председатель может облегчить реализацию крупных инфраструктурных проектов мэрии в городе, против которых выступают жители частного сектора.

Подробнее — в материале «Спикер переждал созыв»