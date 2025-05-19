Теперь без красного

На досрочных выборах городской думы Ревды (Свердловская область) 19 из 20 мандатов получили кандидаты от «Единой России», еще один — представитель ЛДПР. Представители КПРФ считают, что такой результат связан с подкупом избирателей и использованием административного ресурса, партия «Новые люди» подала несколько обращений о нарушениях в полицию.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Досрочные выборы в думу Ревды состоялись в воскресенье, 18 мая. Предыдущий созыв должен был работать до 2026 года, но в феврале 2025 года дума приняла решение о самороспуске. Этому предшествовал затяжной конфликт местной администрации и депутатов от партии «Единая Россия» с «коалицией» оппозиционных партий «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» и КПРФ, блокировавшей необходимые для принятия бюджета поправки в устав муниципального округа.

На мандаты в новом созыве думы претендовали 20 кандидатов от «Единой России» (ЕР), 18 — от КПРФ, 12 — от ЛДПР, 12 — от «Новых людей», 11 — от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) и пять самовыдвиженцев. В прошлом созыве думы были представлены ЕР (10 депутатов), СРЗП (четыре депутата), КПРФ (шесть депутатов).

Голосование проходило в пяти четырехмандатных округах по мажоритарной системе. Явка, по данным избиркома, составила более 14 тыс. избирателей, превысив 30%. Почти половина из них проголосовала досрочно: с 10 по 17 мая явка составила 15,6% (7,3 тыс. избирателей). Центр общественных наблюдений сообщил о рекордном количестве наблюдателей – за нарушениями на выборах следили 239 человек, 161 был выдвинут самими кандидатами, 29 — общественной палатой региона, 49 — партиями.

По итогам голосования 19 мандатов достались кандидатам от «Единой России», из представителей партии не была избрана только Екатерина Зотова. Еще один мандат получила кандидат от ЛДПР Оксана Старцева. В думу прошли девять депутатов, избранных от «Единой России» в прошлом созыве. В таком составе дума будет действовать до 2030 года.

Оперативно получить комментарий у регионального отделения «Единой России» не удалось.

Глава фракции ЛДПР в законодательном собрании Свердловской области Александр Каптюг отметил, что победа госпожи Старцевой «стала закономерным результатом упорной работы ЛДПР и доверия, которое она смогла завоевать среди жителей города».

Первый секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев заявил, что результаты выборов определило досрочное голосование в период 10-17 мая.

«Мы подняли проценты за все предыдущие выборы, никогда еще в Свердловской области не было такого числа досрочно проголосовавших, это почти 16%»,— сказал господин Ивачев.

По его словам, среди досрочно голосовавших процент поддержки «Единой России» практически достигает 80%. Такой результат, по его утверждению, обеспечен привлечением административного ресурса и «крупных олигархических структур». «Мы не считаем легитимным процесс выборов, потому что состав думы сформирован фактически из одной партии и не отражает реальных настроений жителей Ревды»,— заявил Александр Ивачев, добавив, что без результатов досрочного голосования в думу смогли бы пройти пять кандидатов от КПРФ. Кандидат в депутаты от КПРФ Наталья Крылова заявила, что высокий процент голосования за кандидатов партии власти якобы связан с покупкой голосов избирателей за суммы от 500 до 2 тыс. руб. и раздачей продуктовых наборов.

Вечером 19 мая Ревдинский горком КПРФ выпустил заявление о том, что не признает легитимность прошедшего голосования. «В течение всей кампании против КПРФ велась массированная провокационная кампания: по всему городу распространялись десятки тысяч поддельных газет якобы от имени партии. Жителям наносился прямой ущерб: краской с логотипом КПРФ были испорчены подъезды и автомобили»,— сказано в заявлении. Горком создаст общественный совет «для отстаивания реальных интересов жителей Ревды».

Председатель совета регионального отделения «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» депутат Госдумы Андрей Кузнецов отказался от комментариев, сообщив, что в партии пока анализируют ситуацию, сложившуюся на выборах, и смогут прокомментировать ее позднее. Однако источник «Ъ-Урал», знакомый с ситуацией, сообщил, что партия не кооперировалась с КПРФ в ходе выборов и не поддерживает их риторику. В частности, коммунистическая партия активно выступает против переноса памятника Ленину в Ревде, требуя от местной администрации его возвращенияна площадь Победы.

В реготделении партии «Новые люди» отметили, что выборы в целом прошли в штатном режиме.

«Но нами, и другими кандидатами были выявлены многочисленные нарушения со стороны некоторых кандидатов. Не считаем эту борьбу честной: были и подкупы, и привозы, и нечестные методы конкуренции: блокировали машины и мешали передвижению наших кандидатов, даже обстреляли пейнтбольным оружием. Часть обращений мы подали в полицию»,— пояснили в отделении партии.

Политтехнолог Александр Ханин отметил, что явка на выборах была «высоковатой», так как обычно на голосования такого уровня приходит не более 25% избирателей. По его словам, это связано с тем, что людей вокруг себя объединили кандидаты, представляющие предприятия города, в частности, СУМЗ и кирпичный завод. Неудачу оппозиционных партий он объяснил, в частности, тем, что они «не поделили округа», собрав большое количество оппозиционных кандидатов на одном округе №2.

Анна Капустина