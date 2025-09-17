Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Мы с главами обсуждали: явку сушить или не сушить»

Как свердловские муниципалитеты провели досрочные выборы губернатора

«Ъ-Урал» проанализировал данные по явке на досрочных выборах губернатора Свердловской области. Больше всего избирателей приняли участие в голосовании в Волчанске — 74,99%, меньше всего в Арамили — 34,98%. Эксперт не исключил, что выигравший выборы губернатора Денис Паслер по итогам кампании может принять серьезные кадровые решения, учитывая предстоящие в 2026 году выборы депутатов Госдумы и заксобрания Свердловской области.

Явка на досрочных выборах губернатора Свердловской области, голосование на которых состоялось 12-14 сентября, составила 39,9%. По словам главы облизбиркома Елены Клименко, регион приблизился к историческому максимуму по явке на губернаторской кампании. Наибольшее число избирателей пришло на участки в 1999 году: в первом туре выборов главы Среднего Урала явка составила 40,92%.

Кандидат от «Единой России» Денис Паслер по итогам досрочных выборов получил наибольшее число голосов (61,3%), опередив Александра Ивачева из КПРФ (15,32%), Андрея Кузнецова из «Справедливой России — Патриоты — За правду» (СРЗП) (12,66%), Александра Каптюга из ЛДПР (6,09%) и Ранта Краева из «Новых людей» (2,72%).

Рейтинг муниципалитетов по числу проголосовавших жителей в 2025 году возглавили Волчанск (явка составила 74,99%), Пелым (68,03%), Камышловский район (64,05%), Верхняя Тура (63,28%), Свободный (62,79%), Гари (62,2%), Таборы (60,64%), Туринская Слобода (59,98%), Талица (58,21%) и Алапаевский район (57,02%).

Меньше всего явка составила в Арамили (34,98%), Полевском (35,04%), Первоуральске (35,33%), Березовском (35,52%) и Новоуральске (38,06%).

В Екатеринбурге явка на выборах составила от 29,06% до 38,94% в зависимости от района. Лидерами по участию избирателей в голосовании стали Железнодорожный (38,94%), Октябрьский (34,95%), Кировский (34,33%) и Академический районы (31,47%), меньшее число людей пришли на участки в Чкаловском (29,06%), Орджоникидзевском (29,06%), Верх-Исетском (29,68%) и Ленинском районах (30,46%).

Ранее Екатеринбург всегда отличался низкой явкой на выборах губернатора Свердловской области: в 2017 году она составила 16,16%, в 2022 году — 23,46%. Результат 2025 года можно считать успехом.

Вице-губернатор Олег Чемезов, формально отвечающий за проведение избирательной кампании, на пресс-конференции подчеркнул, что власти «волновались, переживали и спрашивали» с мэров за качество голосования, однако не ставили «жестких задач» по явке.

«Мы с главами обсуждали: явку сушить или не сушить. Приняли решение, что должно прийти максимально возможное число избирателей, чтобы люди понимали, что есть кандидат в губернаторы, который компетентный, въедливый, заботливый, который понимает нужды и готов эти проблемы на месте решать»,— пояснил он.

Господин Чемезов добавил, что при сушке явки она не поднимается выше 30%. «Я это уже один раз показал»,— сказал он, намекнув на губернаторскую кампанию 2022 года, когда на тот момент губернатор Евгений Куйвашев получил поддержку 65,78% проголосовавших уральцев при рекордно низкой явке в 28,47%.

Север за Дениса Паслера

Согласно подсчетам, наибольшую поддержку избранный губернатор Денис Паслер получил среди жителей севера Свердловской области, где расположен его родной Североуральск. Лидерами по голосованию в его пользу стали Волчанск (Дениса Паслера поддержали 92,51% избирателей), Североуральск (84,94%), Пелым (83,55%), Ивдель (81,63%) и Серов (70,3%). Из других территорий отличились Староуткинск (73,69%), Новая Ляля (73,45%), Алапаевский район (72,55%), Среднеуральск (71,6%) и Верхняя Тура (70%).

Наименьшее число голосов врио губернатора получил в Полевском (49,8%), Первоуральске (52,77%), поселке Малышева (53,46%), Невьянске (54,09%), Новоуральске (54,23%), Каменске-Уральском (54,28%), Красноуфимске (54,5%), Качканаре (54,87%) и Заречном (55,33%).

За время предвыборной кампании Дениса Паслера свердловские власти подняли узнаваемость главы региона с 13-14% до 86-87%, отметил Олег Чемезов.

«Глава региона объехал практически всю область, почти все муниципалитеты, побывал на большинстве значимых предприятиях»,— подчеркнул он.

По словам Олега Чемезова, на волеизъявления горожан повлияла «экономическая ситуация в стране» и «растущие запросы». «На севере люди рассчитывают больше на себя, а в промышленных городах у жителей больше зависимость от внешних факторов. Запросы людей в них опережает наши возможности. Если раньше мы делали площадки на песке, то сейчас это не принимают, надо делать на искусственном покрытии и хорошего качества»,— пояснил вице-губернатор. Господин Чемезов добавил, что власти «нормально относятся» к протестному голосованию и будут «разбираться».

«Санкции, это не наш метод, задача разобраться, почему так произошло, чтобы население понимало»,— заверил он.

По словам Олега Чемезова, на низкий уровень поддержки Дениса Паслера в Красноуфимске повлияла группа оппозиционных депутатов в местной думе. «Там была против Паслера большая работа. Один из примеров непорядочной работы. Мы договаривались с партиями — давайте мы не будем друг другу гадить. А там люди старались прямо набрасывать на вентилятор, именно против Паслера. Будем разбираться, либо это субъективное мнение, либо это объективная реальность»,— сказал вице-губернатор.

По словам источника «Ъ-Урал» в областном правительстве, власти ожидали получить около 745 тыс. голосов в поддержку Дениса Паслера по итогам выборов, однако перевыполнили план в связи с близкой к рекорду явке.

«Получилось 805 тыс. Москва довольна, Кириенко (Сергей, первый заместитель руководителя администрации президента РФ,— "Ъ-Урал") звонил, все хорошо»,— рассказал собеседник.

Другой источник в областном правительстве подтвердил «Ъ-Урал», что Денис Паслер получил меньшее число голосов в городах, где «у глав низкая поддержка», и в «крупных промышленных территориях». «Предприятия что-то не устраивает, и протестным голосованием они дает о себе знать. Разбор полетов должен быть обязательно, впереди сложнейшая кампания 2026 года по выборам депутатов Госдумы и заксобрания Свердловской области, надо знать все нюансы»,— подчеркнул собеседник.

Оппозиционные муниципалитеты

Занявший второе место Александр Ивачев из КПРФ получил наибольшую поддержку в Красноуфимском районе (29,86%), Красноуфимске (28,47%), Ачите (22,75%), Камышлове (22,34%), Новоуральске (21,93%), Асбесте (21,53%), Пышме (20,62%), Первоуральске (20,36%), Полевском (19,72%) и Арти (18,93%).

Ставший третьим Андрей Кузнецов из СРЗП набрал голоса избирателей в поселке Малышева (18,25%), Полевском (17,07%), Алапаевске (16,52%), Каменске-Уральском (16,34%), Туринске (15,96%), Уральском (15,69%), Нижней Туре (15,49%), Заречном (15,38%), Тавде (15,21%) и Шале (15,15%).

Олег Чемезов отметил, что власти «с интересом наблюдали за конкуренцией между СРЗП и КПРФ».

«Они собирают негатив и протестный электорат. Понимаем, что то, что они обсуждают, это предмет для деятельности власти. Смотрим их лозунги, что они делают, с чем к ним люди обращаются, потому что нам надо решать эти вопросы»,— сказал вице-губернатор.

Александр Каптюг из ЛДПР получил наибольшей процент голосов в Полевском (8,61%), Малышева (8,52%), Ирбите (8,14%) и Качканаре (8,13%).

Рант Краев из «Новых людей» больше всего набрал процентов в Уральском (6,23%), Свободном (3,44%), Каменске-Уральском (3,44%), Карпинске (2,94%) и Каменском районе (2,92%).

Оппозиционные кандидаты набрали в районах Екатеринбурга от 3,15% до 19,48% голосов в свою поддержку. Наибольшее число сторонников Александра Ивачева из КПРФ проголосовали в Чкаловском (19,48%), Октябрьском (17,01%) и Верх-Исетском районах (16,96%), Андрея Кузнецова из СРЗП — в Октябрьском (15,37%), Верх-Исетском (14,73%) и Ленинском районах (14,58%), Александра Каптюга из ЛДПР — в Академическом (6,87%), Верх-Исетском (6,71%) и Железнодорожном районах (6,6%), Ранта Краева из «Новых людей» — в Октябрьском (4,31%), Верх-Исетском (4,21%) и Ленинском районах (4,12%).

На низкий результат Дениса Паслера на ряде территорий повлияли местные конфликты, сильные партийные ячейки оппозиционных партий и «разгильдяйское отношение к кампании со стороны глав, которые вели ее в полсилы», считает политолог Александр Белоусов.

«Какой управленческий стиль выберет избранный губернатор в отношении глав муниципалитетов мы не знаем, но в отношении министров он высказывался достаточно жестко. Результат выборов депутатов Госдумы и заксобрания в 2026 году зависит от кадровых выводов, которые сделает новый глава региона»,— подчеркнул эксперт.

Василий Алексеев

Досрочные выборы губернатора Свердловской области

Подсчет бюллетеней после голосования на досрочных выборах губернатора Свердловской области 14 сентября

Подсчет бюллетеней после голосования на досрочных выборах губернатора Свердловской области 14 сентября

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

За пост губернатора Свердловской области боролись пять кандидатов

За пост губернатора Свердловской области боролись пять кандидатов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер был выдвинут от «Единой России» и одержал победу, набрав 61,3% голосов

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер был выдвинут от «Единой России» и одержал победу, набрав 61,3% голосов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Второе место занял вице-спикер свердловского заксобрания Александр Ивачев, выдвинутый КПРФ. Он набрал 15,32%

Второе место занял вице-спикер свердловского заксобрания Александр Ивачев, выдвинутый КПРФ. Он набрал 15,32%

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

На третьем месте депутат Госдумы Андрей Кузнецов из «Справедливой России — Патриоты — За правду». У него 12,66%

На третьем месте депутат Госдумы Андрей Кузнецов из «Справедливой России — Патриоты — За правду». У него 12,66%

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Четвертое место занял депутат заксобрания Александр Каптюг из ЛДПР. У него 6,09%

Четвертое место занял депутат заксобрания Александр Каптюг из ЛДПР. У него 6,09%

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Пятое место занял депутат свердловского парламента Рант Краев из «Новых людей». У него 2,72%

Пятое место занял депутат свердловского парламента Рант Краев из «Новых людей». У него 2,72%

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Голосование на досрочных выборах губернатора проходило 12-14 сентября с 8:00 до 20:00. Явка составила 38,85% (1 288 572 избирателя)

Голосование на досрочных выборах губернатора проходило 12-14 сентября с 8:00 до 20:00. Явка составила 38,85% (1 288 572 избирателя)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Голосование в труднодоступных и отдаленных местностях Свердловской области

Голосование в труднодоступных и отдаленных местностях Свердловской области

Фото: Telegram-канал Свердловского избиркома

Форум гражданских активистов в поддержку кандидата от «Единой России» на пост губернатора Свердловской области Дениса Паслера в Театре эстрады в Екатеринбурге

Форум гражданских активистов в поддержку кандидата от «Единой России» на пост губернатора Свердловской области Дениса Паслера в Театре эстрады в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Подготовка системы видеонаблюдения к досрочным выборам губернатора Свердловской области: монтаж IP-камер в избирательном участке в школе №23 Академического района Екатеринбурга

Подготовка системы видеонаблюдения к досрочным выборам губернатора Свердловской области: монтаж IP-камер в избирательном участке в школе №23 Академического района Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Печать избирательных бюллетеней для голосования на досрочных выборах губернатора Свердловской области

Печать избирательных бюллетеней для голосования на досрочных выборах губернатора Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Виды Невьянска (Свердловская область). Плакат, информирующий о досрочных выборах губернатора Свердловской области

Виды Невьянска (Свердловская область). Плакат, информирующий о досрочных выборах губернатора Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ) воспользовались 238 024 уральца из 259 604 заявившихся (явка превысила 91%)

Системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ) воспользовались 238 024 уральца из 259 604 заявившихся (явка превысила 91%)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Досрочные выборы губернатора Свердловской области. Голосование на избирательном участке в Академическом районе Екатеринбурга

Досрочные выборы губернатора Свердловской области. Голосование на избирательном участке в Академическом районе Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Пресс-конференция председателя избирательной комиссии Свердловской области Елены Клименко, посвященная организации и проведению досрочных выборов губернатора

Пресс-конференция председателя избирательной комиссии Свердловской области Елены Клименко, посвященная организации и проведению досрочных выборов губернатора

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Избирательный участок в Академическом районе Екатеринбурга

Избирательный участок в Академическом районе Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Подсчет невыданных бюллетеней после голосования

Подсчет невыданных бюллетеней после голосования

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Избирательный участок в Академическом районе Екатеринбурга

Избирательный участок в Академическом районе Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

