«Мы с главами обсуждали: явку сушить или не сушить»

«Ъ-Урал» проанализировал данные по явке на досрочных выборах губернатора Свердловской области. Больше всего избирателей приняли участие в голосовании в Волчанске — 74,99%, меньше всего в Арамили — 34,98%. Эксперт не исключил, что выигравший выборы губернатора Денис Паслер по итогам кампании может принять серьезные кадровые решения, учитывая предстоящие в 2026 году выборы депутатов Госдумы и заксобрания Свердловской области.



Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Явка на досрочных выборах губернатора Свердловской области, голосование на которых состоялось 12-14 сентября, составила 39,9%. По словам главы облизбиркома Елены Клименко, регион приблизился к историческому максимуму по явке на губернаторской кампании. Наибольшее число избирателей пришло на участки в 1999 году: в первом туре выборов главы Среднего Урала явка составила 40,92%.

Кандидат от «Единой России» Денис Паслер по итогам досрочных выборов получил наибольшее число голосов (61,3%), опередив Александра Ивачева из КПРФ (15,32%), Андрея Кузнецова из «Справедливой России — Патриоты — За правду» (СРЗП) (12,66%), Александра Каптюга из ЛДПР (6,09%) и Ранта Краева из «Новых людей» (2,72%).

Рейтинг муниципалитетов по числу проголосовавших жителей в 2025 году возглавили Волчанск (явка составила 74,99%), Пелым (68,03%), Камышловский район (64,05%), Верхняя Тура (63,28%), Свободный (62,79%), Гари (62,2%), Таборы (60,64%), Туринская Слобода (59,98%), Талица (58,21%) и Алапаевский район (57,02%).

Меньше всего явка составила в Арамили (34,98%), Полевском (35,04%), Первоуральске (35,33%), Березовском (35,52%) и Новоуральске (38,06%).

В Екатеринбурге явка на выборах составила от 29,06% до 38,94% в зависимости от района. Лидерами по участию избирателей в голосовании стали Железнодорожный (38,94%), Октябрьский (34,95%), Кировский (34,33%) и Академический районы (31,47%), меньшее число людей пришли на участки в Чкаловском (29,06%), Орджоникидзевском (29,06%), Верх-Исетском (29,68%) и Ленинском районах (30,46%).

Ранее Екатеринбург всегда отличался низкой явкой на выборах губернатора Свердловской области: в 2017 году она составила 16,16%, в 2022 году — 23,46%. Результат 2025 года можно считать успехом.

Вице-губернатор Олег Чемезов, формально отвечающий за проведение избирательной кампании, на пресс-конференции подчеркнул, что власти «волновались, переживали и спрашивали» с мэров за качество голосования, однако не ставили «жестких задач» по явке.

«Мы с главами обсуждали: явку сушить или не сушить. Приняли решение, что должно прийти максимально возможное число избирателей, чтобы люди понимали, что есть кандидат в губернаторы, который компетентный, въедливый, заботливый, который понимает нужды и готов эти проблемы на месте решать»,— пояснил он.

Господин Чемезов добавил, что при сушке явки она не поднимается выше 30%. «Я это уже один раз показал»,— сказал он, намекнув на губернаторскую кампанию 2022 года, когда на тот момент губернатор Евгений Куйвашев получил поддержку 65,78% проголосовавших уральцев при рекордно низкой явке в 28,47%.

Север за Дениса Паслера

Согласно подсчетам, наибольшую поддержку избранный губернатор Денис Паслер получил среди жителей севера Свердловской области, где расположен его родной Североуральск. Лидерами по голосованию в его пользу стали Волчанск (Дениса Паслера поддержали 92,51% избирателей), Североуральск (84,94%), Пелым (83,55%), Ивдель (81,63%) и Серов (70,3%). Из других территорий отличились Староуткинск (73,69%), Новая Ляля (73,45%), Алапаевский район (72,55%), Среднеуральск (71,6%) и Верхняя Тура (70%).

Наименьшее число голосов врио губернатора получил в Полевском (49,8%), Первоуральске (52,77%), поселке Малышева (53,46%), Невьянске (54,09%), Новоуральске (54,23%), Каменске-Уральском (54,28%), Красноуфимске (54,5%), Качканаре (54,87%) и Заречном (55,33%).

За время предвыборной кампании Дениса Паслера свердловские власти подняли узнаваемость главы региона с 13-14% до 86-87%, отметил Олег Чемезов.

«Глава региона объехал практически всю область, почти все муниципалитеты, побывал на большинстве значимых предприятиях»,— подчеркнул он.

По словам Олега Чемезова, на волеизъявления горожан повлияла «экономическая ситуация в стране» и «растущие запросы». «На севере люди рассчитывают больше на себя, а в промышленных городах у жителей больше зависимость от внешних факторов. Запросы людей в них опережает наши возможности. Если раньше мы делали площадки на песке, то сейчас это не принимают, надо делать на искусственном покрытии и хорошего качества»,— пояснил вице-губернатор. Господин Чемезов добавил, что власти «нормально относятся» к протестному голосованию и будут «разбираться».

«Санкции, это не наш метод, задача разобраться, почему так произошло, чтобы население понимало»,— заверил он.

По словам Олега Чемезова, на низкий уровень поддержки Дениса Паслера в Красноуфимске повлияла группа оппозиционных депутатов в местной думе. «Там была против Паслера большая работа. Один из примеров непорядочной работы. Мы договаривались с партиями — давайте мы не будем друг другу гадить. А там люди старались прямо набрасывать на вентилятор, именно против Паслера. Будем разбираться, либо это субъективное мнение, либо это объективная реальность»,— сказал вице-губернатор.

По словам источника «Ъ-Урал» в областном правительстве, власти ожидали получить около 745 тыс. голосов в поддержку Дениса Паслера по итогам выборов, однако перевыполнили план в связи с близкой к рекорду явке.

«Получилось 805 тыс. Москва довольна, Кириенко (Сергей, первый заместитель руководителя администрации президента РФ,— "Ъ-Урал") звонил, все хорошо»,— рассказал собеседник.

Другой источник в областном правительстве подтвердил «Ъ-Урал», что Денис Паслер получил меньшее число голосов в городах, где «у глав низкая поддержка», и в «крупных промышленных территориях». «Предприятия что-то не устраивает, и протестным голосованием они дает о себе знать. Разбор полетов должен быть обязательно, впереди сложнейшая кампания 2026 года по выборам депутатов Госдумы и заксобрания Свердловской области, надо знать все нюансы»,— подчеркнул собеседник.

Оппозиционные муниципалитеты

Занявший второе место Александр Ивачев из КПРФ получил наибольшую поддержку в Красноуфимском районе (29,86%), Красноуфимске (28,47%), Ачите (22,75%), Камышлове (22,34%), Новоуральске (21,93%), Асбесте (21,53%), Пышме (20,62%), Первоуральске (20,36%), Полевском (19,72%) и Арти (18,93%).

Ставший третьим Андрей Кузнецов из СРЗП набрал голоса избирателей в поселке Малышева (18,25%), Полевском (17,07%), Алапаевске (16,52%), Каменске-Уральском (16,34%), Туринске (15,96%), Уральском (15,69%), Нижней Туре (15,49%), Заречном (15,38%), Тавде (15,21%) и Шале (15,15%).

Олег Чемезов отметил, что власти «с интересом наблюдали за конкуренцией между СРЗП и КПРФ».

«Они собирают негатив и протестный электорат. Понимаем, что то, что они обсуждают, это предмет для деятельности власти. Смотрим их лозунги, что они делают, с чем к ним люди обращаются, потому что нам надо решать эти вопросы»,— сказал вице-губернатор.

Александр Каптюг из ЛДПР получил наибольшей процент голосов в Полевском (8,61%), Малышева (8,52%), Ирбите (8,14%) и Качканаре (8,13%).

Рант Краев из «Новых людей» больше всего набрал процентов в Уральском (6,23%), Свободном (3,44%), Каменске-Уральском (3,44%), Карпинске (2,94%) и Каменском районе (2,92%).

Оппозиционные кандидаты набрали в районах Екатеринбурга от 3,15% до 19,48% голосов в свою поддержку. Наибольшее число сторонников Александра Ивачева из КПРФ проголосовали в Чкаловском (19,48%), Октябрьском (17,01%) и Верх-Исетском районах (16,96%), Андрея Кузнецова из СРЗП — в Октябрьском (15,37%), Верх-Исетском (14,73%) и Ленинском районах (14,58%), Александра Каптюга из ЛДПР — в Академическом (6,87%), Верх-Исетском (6,71%) и Железнодорожном районах (6,6%), Ранта Краева из «Новых людей» — в Октябрьском (4,31%), Верх-Исетском (4,21%) и Ленинском районах (4,12%).

На низкий результат Дениса Паслера на ряде территорий повлияли местные конфликты, сильные партийные ячейки оппозиционных партий и «разгильдяйское отношение к кампании со стороны глав, которые вели ее в полсилы», считает политолог Александр Белоусов.

«Какой управленческий стиль выберет избранный губернатор в отношении глав муниципалитетов мы не знаем, но в отношении министров он высказывался достаточно жестко. Результат выборов депутатов Госдумы и заксобрания в 2026 году зависит от кадровых выводов, которые сделает новый глава региона»,— подчеркнул эксперт.

Василий Алексеев