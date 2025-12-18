В декларации разглядели отставку

Свердловский областной суд приступил к рассмотрению апелляционной жалобы на решение Серовского районного суда о досрочном прекращении полномочий мэра Серова Василия Сизикова. По мнению прокуратуры, он скрыл информацию о ряде сделок в декларациях о доходах. Защита утверждает, что никакого нарушения антикоррупционного законодательства не произошло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судебное заседание по делу главы Серова Василия Сизикова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Судебное заседание по делу главы Серова Василия Сизикова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Отставку мэра Серова Василия Сизикова в марте инициировал городской прокурор Антона Купцова, который сообщил о неполных сведениях в декорациях о доходах градоначальника за 2020-2023 годы. Сначала он обратился в городскую думу, но депутаты отклонили его требование.

Тогда прокурор подал заявление в Серовский районный суд, который признал незаконным решение представительного органа об отклонении вопроса об отставке Василия Сизикова и досрочно прекратил полномочия мэра «в связи с утратой доверия».

Как следует из решения суда первой инстанции, прокуратура выявила, что мэр Серова при предоставлении сведений о доходах за 2020-2023 годы не указал наличие финансовых обязательств перед компанией «Ек-Строй», с которой в апреле 2020 года заключил договор на завершение работ по строительству дома за 5,5 млн руб.

По мнению прокуратуры, Василий Сизиков не сообщил о получении дохода в 6,5 млн руб. за 2021 год. Как оказалось, до 2016 года он владел домом и земельным участком в селе Каменка (Тюменская область), которые передал матери. Когда она продала объекты недвижимости в мае 2021 года, то перечислила средства Василию Сизикову. Кроме того, мэр продал строительные материалы, не сообщив в декларации о вырученных 2 млн руб.

Прокуратуру заинтересовала и сделка по приобретению главой Серова квартиры за 26,3 млн руб. и двух машиномест по 2,2 млн руб. каждое у застройщика «Брусника» — в 2023 году он вместе с матерью внес 9,5 млн руб., но затем расторг договор. Происхождение 5,5 млн руб. из этой суммы показались надзорному органу сомнительным: Василий Сизиков не декларировал получение такой суммы за 2023 год, а у его матери такая «финансовая возможность отсутствует».

В прокуратуре подчеркнули, что факт недостоверности сведений в декларациях мэра установил департамент противодействия коррупции Свердловской области, который решил не привлекать Василия Сизикова к ответственности, поскольку правонарушения возникли в период его первого срока на посту главы. С августа 2023 года мэр осуществляет полномочия в рамках второго срока.

Представители городской думы в суде рассказали, что делали запросы в департамент противодействия коррупции региона и прокуратуру для рассмотрения результатов проверки в отношении градоначальника и получили «расхождение по выявленным фактам нарушений».

«Василий Сизиков переизбран главой Серова и вступил в должность 17 августа 2023 года на новый срок, между ним и городским округом возникли новые правоотношения. Департаментом не выявлено нарушений в период второго срока нахождения Василия Сизикова в должности главы»,— добавили в гордуме.

Представитель мэра Светлана Кирсанова пояснила, что Василий Сизиков предпочел не указывать в справке о доходах сумму за вырученную недвижимость, так как получил деньги от матери «на хранение для последующего приобретения другого объекта недвижимости». По ее словам, про финансовое обязательство перед «Ек-Строй» градоначальник умолчал, потому что оно возникло только после подписания им акта приема-сдачи работ в июле 2023 году, которые политик оплатил в течение трех дней.

Ситуацию с «Брусникой» Светлана Кирсанова объяснила тем, что все вложенные средства после расторжения сделок вернули матери Василия Сизикова, в связи с чем они не являлись доходом главы и не подлежали отражению в декларационной кампании 2024 года.

Госпожа Кирсанова подчеркнула, что «все денежные средства, указанные по результатам проверки, были получены главой на законных основаниях». «В период службы он не имел дисциплинарных взысканий, не привлекался к административной и уголовной ответственности, деятельность главы и администрации была признана удовлетворительной думой»,— добавила представитель градоначальника.

По итогам заседания суд первой инстанции решил признать незаконным решение думы об отклонении вопроса об отставке Василия Сизикова и досрочно прекратил его полномочия «в связи с утратой доверия». По мнению судьи, он нарушил федеральный закон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». «Досрочное прекращение полномочий главы является безальтернативной мерой ответственности за допущенные коррупционные правонарушения»,— говорится в решение суда.

Во время рассмотрения апелляционной жалобы сторона защиты Василия Сизикова указала на то, что прокуратура представила мэру материалы проверки за два дня до заседания суда первой инстанции. «Мой доверитель не ожидал, что суд перейдет из предварительного заседания в основное без возможности своевременной подготовки для предоставления доказательств»,— пояснила адвокат мэра.

Сторона защиты также пожаловалась на то, что суд первой инстанции отклонил ходатайство о привлечении к делу губернатора Свердловской области Дениса Паслера.

По ее словам, он сам позже направил жалобу на соответствующее решение. В конце выступления адвокат попросила приобщить к делу «письма с многочисленными подписями лиц за Василия Сизикова», которые получил градоначальник после удовлетворения судом первой инстанции требования о его отставке в сентябре.

Судья Иван Антропов назначил следующее заседание на 15 января 2026 года в связи с «поступлением в суд апелляционной жалобы лица, не привлеченного к участию в деле, губернатора Свердловской области».

Василий Алексеев