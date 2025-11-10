Власти Свердловской области признали неплатежеспособным город энергетиков Среднеуральск и поручили спутнику Екатеринбурга разработать план по восстановлению финансовой устойчивости территории совместно с региональным минфином. Мэр Алексей Стасенок заверил, что разрешит ситуацию до конца 2025 года. В интервью «Ъ-Урал» он подчеркнул, что не отказывается от планов строительства 140 тыс. кв. м. жилья с коммерческой недвижимостью, запуска «Ласточки» в центр города и увеличения населения Среднеуральска в два раза до 2040 года.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Среднеуральска (Свердловская область) Алексей Стасенок во время интервью

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Глава Среднеуральска (Свердловская область) Алексей Стасенок во время интервью

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

— Губернатор Денис Паслер распорядился разработать план восстановления финансовой устойчивости Среднеуральска и восстановить платежеспособность города. С чем связано решение главы Свердловской области?

— В Среднеуральске все хорошо, работаем в прежнем режиме и строим планы на будущее, реализуем все запланированные проекты. Ситуация с неплатежеспособностью возникла в связи с тем, что в 2024 году, по поручению на тот момент действующего губернатора, заключили контракт, и подрядчики выполнили его, но средства на оплату от областных властей еще не были доведены. Руководство региона о ситуации в курсе, поэтому мы надеемся, что до конца года источник финансирования будет найден, и мы сможем закрыть ранее понесенные расходы.

Говоря об общей ситуации в городе, по итогам девяти месяцев 2025 года Среднеуральск занял третье место в рейтинге министерства финансов Свердловской области по эффективности работы территорий региона по повышению доходного потенциала. Высказывания о нереалистичности планов по развитию города не находят подтверждений.

— Что вам удалось сделать в муниципалитете за два года работы мэром?

— Среднеуральск — город энергетиков, но когда приехал сюда и увидел темные пятна на дорогах и во дворах, то серьезно занялся освещением. Поставил опоры и светильники на нескольких десятках улиц города, в деревнях Коптяки, Мурзинка и на пути к Ганиной Яме. Люди со всего мира приезжают туда на фестиваль «Царские дни», и до 2025 года ходили в абсолютном мраке, но свой кусок в 2,9 км мы закончили и запустили освещение. Темные пятна остаются во дворах, однако есть договоренность с жителями, что сначала делаем свет на прилегающих к гостевому маршруту улицах, затем идем к менее проезжим участкам.

Остается сложной ситуация с учреждениями для детей: не хватает мест в школах и необходимы организации для отдыха, досуга подрастающего поколения. Постепенно решаем ее — в сентябре после длительного капремонта запустили филиал школы №6 вместимостью до 700 учеников, в планах строительство нового учреждения на 1,2 тыс. ребят, и на финальной стадии проектирования детский лагерь «Мечта». Я говорил заместителю губернатора — министру здравоохранения региона Татьяне Савиновой, что Екатеринбургской агломерации не хватает организаций для оздоровления 3 тыс. детей, и мы эту проблему закрываем — только за смену наш лагерь сможет принять 600 ребят. Сейчас ищем источники, подключили депутатов Госдумы, чтобы включить проект в федеральную программу и получить финансирование.

В целом, за эти два года сделан задел на следующую пятилетку, чтобы привлекать финансирование в город — мы начали разработку проектов и получаем экспертизу документации. Благодаря этой работе нам выделили 40 млн руб. на благоустройство Исетского водохранилища в 2026 году и дали положительное заключение на реконструкцию многострадальных очистных сооружений за 2,8 млрд руб. из федерального бюджета.

— Четыре ваших предшественника с 2015 года заявляли о планах обновить оборудование по обработке стоков, однако этого не сделали. Почему не удалось реализовать проект до сих пор?

— Очень плохо для города, когда часто меняются главы. Один выстраивает работу в муниципалитете по-своему видению, второй тут же меняет ее под другие задачи. Нормально, когда мэр хотя бы два срока отработал: первую пятилетку разбирается в тех же проектах, вторую отвечает за активную фазу реализации намеченных планов. Я лично смотрю на 10-15 лет вперед и представляю, что развивать в жилищной и дорожной сферах. В первую пятилетку нереально сделать город-сад с местным бюджетом в 1,5-3,5 млрд руб., но за три срока уже можно говорить о кардинальном изменении жизни в Среднеуральске.

— К какому сроку очистные сооружения будут точно возведены?

— Строительство начнется в 2026 году, край завершения работ — 2028 год. В нем очистные сооружения должны работать на полную.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Среднеуральска (Свердловская область) Алексей Стасенок во время интервью

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Глава Среднеуральска (Свердловская область) Алексей Стасенок во время интервью

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

— Насколько создание продовольственного кластера на месте птицефабрики отразится на возможностях города по реализации крупных проектов?

— Горожане крайне болезненно восприняли закрытие Среднеуральской птицефабрики в 2021 году. Люди, которые работали там десятилетиями и поколениями, не могли принять факт, что предприятие в том виде не сможет работать из-за вреда окружающей среде. В советские годы на нем трудилось до 2 тыс. человек, к закрытию — около 1,2 тыс., и в момент все лишились рабочих мест, а бюджет города — налогов.

Люди с сомнением воспринимали новости о возрождении продовольственного кластера и планах привлечь в него до 5 тыс. рабочих и 52 резидента, но мы уже имеем первого — холдинг «Сибагро», который перевезет свои производственные мощности из Екатеринбурга к нам. На подходе подписание второго договора с новым резидентом, пока его не раскрывают, но уже можно говорить об интересе к площадке и ее перспективности. Для нас это налоги, экономика и эффективная трудовая занятость, когда среднеуральцы не будут уезжать на работу в Екатеринбург.

— Когда начнется активная стадия строительства?

— Сейчас идет юридическое оформление правовых моментов, снос старых аварийных зданий и дробление участков для резидентов. В 2026 году должна начаться активная фаза строительства участников кластера.

— Резиденты площадки получат специалистов в том числе от средне-специального образовательного учреждения, соглашение о восстановлении которого вы подписали с компанией «ЭЛ5-Энерго» в июле?

— Идея возрождения техникума принадлежит Денису Паслеру. Когда мы обсуждали рамки благотворительного соглашения, он сказал: нужно возрождать среднее специальное учебное заведение (ссуз), чтобы дети не уезжали, и была синергия учреждения с местными предприятиям. Сейчас в городе 100% отток, в этом году за средним и высшим образованием, которого у нас нет, 130 выпускников наших школ уехали в Верхнюю Пышму и Екатеринбург — и это обидно. Человек 50-60 могли остаться: они здесь росли, получили образование и с высокой долей вероятности остались бы жить и работать на наших предприятиях, но когда они отучаться в других местах, какая доля захочет вернуться? Они уже попробовали жизнь в больших городах и останутся там, чего бы нам не хотелось.

Проговорили с главой региона, что есть заброшенное здание бывшего Уральского колледжа метрологии, и тут же был издан указ Дениса Паслера о придании губернаторского статуса программе по восстановлению этой площадки. У проекта есть два потенциальных интересанта. К нам приезжали представители Уральского аграрного университета с предложением создать подразделение вуза по выпуску кадров для создаваемого продовольственного кластера. Несколько раз были сотрудники колледжа имени Ползунова, у которого есть потребность в обучении студентов по 40 специальностям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Среднеуральска Алексей Стасенок во время интервью

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Глава Среднеуральска Алексей Стасенок во время интервью

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

— Сколько специалистов будет выпускать учреждение?

— На первом этапе техникум должен обучать 230-250 ребят и выпускать 80-90 квалифицированных кадров в год. Мы уже начали ремонт здания, не дожидаясь завершения бюрократических процессов, чтобы в 2027 году заведение приняло первый поток студентов. На все уйдет несколько сотен миллионов рублей — объект простаивал восемь лет, за ним никто не следил, там есть проблемы, но не критичные. До конца 2025 года полностью доделаем кровлю, поставим пластиковые окна и закроем тепловой контур. Дальше займемся восстановлением самих помещений.

Если сможем отремонтировать бывшее общежитие Уральского федерального университета (УрФУ), которое расположено рядом с будущим техникумом, то число студентов получится увеличить до 700-800. Я точно знаю, что все будет заполнено без вопросов, так как на планируемые специальности есть спрос во всей Свердловской области и даже в других регионах, как, например, в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра).

— После возрождения средне-специального образования в Среднеуральске возможен приход вузов или других ссузов в город?

— Они точно придут, на это есть колоссальная потребность, вопрос в том, кого обучать? Обсуждали это с председателем совета директоров Forum Group Олегом Черепановым, он предложил идею медицинского техникума — студентам понадобится практика, и они начнут оседать здесь, мы это поддержим предоставлением жилья, субсидиями и льготными программами. В связи с развитием профессионального сообщества в городе начнут открываться лаборатории, центры диагностики, салоны косметики и новые аптеки. Техникум будет все притягивать как магнит.

Меня эта идея заряжает, хочу, чтобы это было именно так, неинтересно построить объект для галочки без синергии для экономики. Вот восстановили бы мы колледж метрологии, кого мы учили и где бы они работали? Отучились за диплом и пошли продавцами в магизмы. Цель же развивать отрасли и обучать людей, которые действительно принесут пользу государству и развитию нашей территории. В идеале нам нужно открыть три учреждения: по обучению технарей, аграриев и медиков, пока Среднеуральск не такой большой, этого будет вполне достаточно.

— На данный момент в ком больше всего нуждается город?

— Напрямую общаюсь с 15 руководителями предприятий, конечно, большой спрос на технические специальности: сварщики, слесари, специалисты в обрабатывающей сфере. Но их дефицит не критический, исчисляется десятками человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Среднеуральская ГРЭС Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов / купить фото Среднеуральская ГРЭС Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов / купить фото Среднеуральская ГРЭС Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов Среднеуральская ГРЭС Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов Следующая фотография 1 / 4 Среднеуральская ГРЭС Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов / купить фото Среднеуральская ГРЭС Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов / купить фото Среднеуральская ГРЭС Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов Среднеуральская ГРЭС Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов

— Как власти будут бороться за кадры для новых компаний на территории с Верхней Пышмой и Екатеринбургом?

— В первую очередь надо создать условия для того количества людей, которое утром уезжает из Среднеуральска на работу в другие города, чтобы они оставались здесь и не увозили нашу экономику. Люди платят налоги в других местах, но потом спрашивают с нас за дороги и свет, мы иногда дискутируем на эти темы, поскольку половина работоспособного населения мигрирует и сокращает возможности муниципалитета по решению острых вопросов. В основном ездят из-за зарплаты, и наша задача сделать так, чтобы в Среднеуральске платили больше. Когда это будет, массовая миграция прекратиться, они будут жить в родном городе и ходить на работу пешком в течение 10 минут от дома.

— В октябре 2024 года компании Prinzip, Forum и «Брусника» презентовали проект «Среднеуральск курортный» по ревитализации города. Насколько планируется увеличить число жителей?

— Мы учитываем рост количества населения через 15-20 лет до 35-40 тыс. человек, это абсолютно реально. Будем работать на то, чтобы привлекать людей со всей Свердловской области приехать к нам и обзавестись недвижимостью, включая жителей Екатеринбурга.

Надо увидеть положительную динамику по демографии. Число жителей растет за счет трудовой миграции, однако само население Среднеуральска вымирает — коэффициент смертности превышает показатель рождаемости. Необходимо сделать обратный тренд, чтобы население оставалось, к нам приезжали молодые семьи, и мы качественно омолодили состав горожан, поскольку сейчас крайне много возрастных. Когда мы создадим всю современную инфраструктуру, хочется, чтобы молодежь перестала желать сбежать из Среднеуральска, а городилась, что они здесь выросли и живут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Виды Среднеуральска. Дворец культуры энергетиков Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов Глава Среднеуральска Алексей Стасенок во время интервью Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов / купить фото Виды Среднеуральска. Памятник "Во славу флота России" у Исетского водохранилища Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов Глава Среднеуральска Алексей Стасенок (слева) во время интервью Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов / купить фото Следующая фотография 1 / 4 Виды Среднеуральска. Дворец культуры энергетиков Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов Глава Среднеуральска Алексей Стасенок во время интервью Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов / купить фото Виды Среднеуральска. Памятник "Во славу флота России" у Исетского водохранилища Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов Глава Среднеуральска Алексей Стасенок (слева) во время интервью Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов / купить фото

— Как объекты новой инфраструктуры будут взаимодействовать друг с другом и с уже существующей частью города?

— Мы создадим новый центр Среднеуральска с привязкой к берегу — это будет сердце, от которого пойдет равномерное развитие всей территории. В течение трех-четырех лет направим 300 млн руб. на благоустройство красивейшей набережной в 1 км, которая станет изюминкой города, за свои средства построим детский сад для 330 воспитанников и школу на 1,2 тыс. учащихся, все остальное берет частник — возведение 140 тыс. кв. м. жилья и выделение 1 млрд руб. на создание физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), ледовой арены и гостинцы на 160 мест. Ради этого снесли пять аварийных двухэтажных домов, впереди еще 10.

Предлагали еще в связи с планами по открытию медицинского техникума включить в мастер-план санаторий для оздоровления пожилых, ветеранов специальной военной операции (СВО) и жителей Екатеринбургской агломерации. Все это вкупе дало бы мощнейший эффект — в 10 км от густонаселенного мегаполиса будет находиться место восстановления с красивейшим водоемом, чистой экологией, спокойной обстановкой и достаточным количеством мест для детей в образовательных и оздоровительных учреждениях.

Это все реально создать за 15-20 лет, желающих построить хватает, но среди них много низкопрофильных компаний с задачей возвести самое дешевое и продать подороже. Я этого не хочу и не допущу, город уже пострадал от такого — в 2010 году Forum Group хотел построить у берега водохранилища жилой комплекс «Тихвин 2», но столкнулся с позицией прошлого главы. Он сказал: Среднеуральск — это город рабочих, не надо здесь элитного жилья, строй самое дешевое. В итоге был построен жилой комплекс «Прибрежный» из четырех домов эконом-класса, а мог быть «Тихвин 2», что раньше бы привело к началу позитивных изменений на территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Среднеуральска Алексей Стасенок во время интервью

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Глава Среднеуральска Алексей Стасенок во время интервью

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

— Коснутся ли преобразования уже имеющейся части Среднеуральска и частного сектора?

— Не будет ситуации, когда с новыми районами соседствуют трущобы. После создания всех ключевых объектов сюда придут якоря, которые начнут вкладывать деньги и сами преображать остальную часть муниципалитета. Мы это увидим в частном секторе в горизонте 50-60 лет.

— Переосмысление центра Среднеуральска отразится на качестве воды в Исетском водохранилище?

— Озеро очень сильно заилено. Мы делаем проект его очистки и зарыбления, обсуждаем с компанией, которая заявилась его разрабатывать, называют стоимость работ в 1,2-1,5 млрд руб. Для федерального бюджета это несущественные суммы, учитывая, что от нас идет исток до Екатеринбурга, есть все шансы получить средства. Почистим, заселим отдельные виды рыб в промышленном масштабе, и водохранилище заживет. Появится естественный фильтр, который будет поедать вредные водоросли и поддерживать качество воды, и озеро примет другой окрас. Жители и гости смогут спокойно купаться и рыбачить, откроются рыбацкие магазины и прокат лодок, появится инфраструктура для питания и ночлега.

— На качество воды и воздуха не влияет закрытый полигон твердых коммунальных отходов (ТКО)?

— Свалка простаивает с 2008 года и доставляет всем неудобство — из-за неправильной утилизации периодически горит. В этом году заключили контракт по проекту ее рекультивации, выиграла компания из Краснодара с более 20 реализованными проектами в сфере экологии, в перовом квартале 2026 года завершим подготовку всех документов, подключим наших депутатов Госдумы и пойдем заявляться на федеральное финансирование. Есть шансы получить средства в 2027-2028 годах — по нынешним ценам понадобится около 600 млн руб. С учетом, что полигон большой, в районе 20 га, работы по его полной рекультивации займут полтора года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Среднеуральская ГРЭС

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Среднеуральская ГРЭС

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

— В 2024 году власти Свердловской области подписали соглашение о намерении построить 15 км трамвайных путей в Верхней Пышме с перспективой их продления до Среднеуральска. Когда жители города смогут поехать до региональной столицы на рельсовом транспорте?

— Для нас более реалистичным вариантом является строительство платформы около администрации Среднеуральска и пуск «Ласточки» в город — люди смогут сесть здесь и через 20 минут выйти на станции «Екатеринбург-Пассажирский». Такое повышение транспортной доступности с центром агломерации даст большой синергетический эффект, и главное уже есть вся инфраструктура, ее только надо перевести из собственности «Уралпромжелдортранса» в государственный сектор. Свердловская железная дорога работает над этим, у них по наземному метро два города в перспективе — это Сысерть и Среднеуральск, мы у них в планах.

Строительство же трамвайной ветки до Среднеуральска обойдется в гораздо большие суммы и сроки реализации. Когда ее построят, путь до Верхней Пышмы, затем до Уралмаша со всеми остановками будет существенно уступать по времени дороге на «Ласточке».

— Что останавливает пуск пассажирской электрички в Среднеуральск?

— Руководство «Уралпромжелдортранса» хочет за небольшой участок ржавых рельс 1 млрд руб. Только этот момент и сдерживает запуск «Ласточки» в город, чтобы те же автовладельцы могли сесть в электричку и избежать пробок и поиск парковки по пути на работу, расходы на бензин и амортизацию. Когда будет назначен министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, первым делом пойду обсуждать этот вопрос.

— Учитывая, что в перспективе трамвай из Среднеуральска будет ходить до Орджоникидзевского района, как вы относитесь к дальнейшему объединению города и Екатеринбурга?

— Процесс неизбежный, и в нем есть преимущества для нас. Сразу же поднимутся цены на землю, сады, квартиры, возрастет инвестиционный потенциал и интерес к строительству, весь местный бизнес получит прописку в областной столице. Молодежь точно поделиться на две группы: постарше в большинстве будут против объединения, помоложе всячески поддержат, что станут жителями Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

— Три ваших предшественника презентовали планы развития Среднеуральска и не смогли доработать до конца срока. Вы сможете прервать эту тенденцию?

— Я выстроил рабочие отношения со всеми людьми и организациями, которые оказывают влияние на жизнь города. Первые полгода руководства еще в должности исполняющего обязанности главы были напряженные, тогда уже никто не верил администрации, мэры говорят, а потом меняются. Мне пришлось не словами, а действиями показать людям начало позитивных процессов по развитию Среднеуральска, наличие реальных планов. Я сразу сказал, что здесь надолго, со мной приехала команда в 30 человек из администрации Нижней Туры, и мы настроены серьезно.

Беседовал Василий Алексеев

Муниципальный округ Среднеуральск Муниципальное образование Свердловской области. Площадь — 83,98 кв. км. Население на начало 2025 года, по данным Свердловскстата — 25,3 тыс. человек. Расстояние от Екатеринбурга до Среднеуральска составляет 22 км. В состав муниципального округа входят четыре населенных пункта, включая административный центр. К ведущим отраслям промышленности муниципалитета относятся машиностроение, металлургия и энергетика. Ключевые предприятия — Среднеуральская ГРЭС и Среднеуральский завод металлоконструкций (СУЗМК).