Соглашение отправили в мусор

И.о. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексей Рубцов и исполнительный директор компании «Экологические системы» («дочка» национализированного «Облкоммунэнерго») Артем Ткаченко расторгли концессионное соглашение о создании и эксплуатации объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) для Екатеринбурга и Екатеринбургской агломерации в Сысертском округе, следует из документа, опубликованного активистами «Щит малой Родины».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание правительства Свердловской области

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Здание правительства Свердловской области

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сказано в новом соглашении, стороны расторгли концессию в связи с «невозможностью предоставления» министерством энергетики и ЖКХ региона в установленные сроки земельного участка под строительство мусорного полигона. «Стороны договорились об отсутствии друг к другу финансовых и иных претензий по исполнению концессионного соглашения»,— сказано в документе, который вступил в силу 7 октября.

Проект мусорного полигона под Сысертью презентовали в сентябре 2023 года. Комплекс «Екатеринбург-Юг» мощностью 700 тыс. тонн должен был появиться к 2027 году, стоимость его строительства оценили в 13,8 млрд руб. В ноябре 2023 года прошли общественные слушания, на которых местные жители отклонили проект генплана, подразумевающий строительство комплекса. В июне 2024 года генплан был утвержден минстроем Свердловской области. После этого сысертские активисты пять раз инициировали проведение референдума по вопросу строительства полигона, но получали отказ избиркома в регистрации, в четвертый раз документы были переданы в думу, которая также не одобрила проведение голосования.

В июне глава Свердловской области Денис Паслер заявил о планах расторгнуть концессию. «Она содержит условия, которые противоречат интересам региона и жителей»,— подчеркнул тогда он. «Экологические системы» поддержали решение господина Паслера о «необходимости пересмотра концессии», однако отметили, что проект комплекса «Екатеринбург-Юг» отвечает всем современным требованиям законодательства и содержит лучшие практики по обращению с ТКО.

Представитель акционеров «Корпорации СТС» (АО «Облкоммунэнерго») Алексей Бобров в том же месяце заявил журналистам, что вместо полигона на участке под Сысертью может появиться птицеферма или свиноводческий комплекс. Бизнесмен подчеркнул, что необходимость в комплексе не отпала, и проект будет реализован в любом случае, но на другой площадке. Господин Бобров тогда заверил, что новый участок будет найден за 12-18 месяцев. Изначально, по словам бизнесмена, власти и компания рассматривали около 20 вариантов размещения, но многие из них не подошли.

В пятницу, 10 октября, «Корпорация СТС» была обращена в доход государства по антикоррупционному иску Генпрокуратуры России. Суд изъял у ответчиков — бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова — целый ряд других предприятий, которые они получили благодаря коррупционным связям с чиновниками. Сам Алексей Бобров был арестован 24 сентября по обвинению в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ). В понедельник, 13 октября, Свердловский областной суд оставил без изменения решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга о помещении бизнесмена в СИЗО до 15 ноября.

Василий Алексеев