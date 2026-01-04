Главные новости за 29 декабря – 4 января. Кубань, Крым, Адыгея

Более 10 домов пострадали после атаки БПЛА под Краснодаром. Во всех пострадавших объектах выбиты стекла, в одном случае поврежден забор.

В Адыгее перед судом предстанет бывший заместитель начальника регионального Территориального отдела Госавтодорнадзора по обвинению во взятках и мошенничестве.

В Майкопе, Майкопском, Гиагинском, Красногвардейском, Шовгеновском, Кошехабльском районах Адыгеи введен режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды. Все службы и ведомства переведены на круглосуточный режим работы.

В Белореченском районе под весом снега рухнули крыши двух жилых домов. Есть один погибший и один пострадавший.

Компания «Кубань Экспресс-Пригород» приостановила 1 января движение 14 пригородных поездов. Причиной стали нарушения в расписании, возникшие 31 декабря из-за снегопадов.

В медицинские учреждения Крыма поступают раненные в результате атаки ВСУ по гостинице и кафе в Херсонской области. После удара дронов погибли 24 человека, включая одного ребенка, более 50 получили ранения.

В Апшеронском районе в ночь на 1 января ввели режим ЧС из-за массовых отключений электроэнергии из-за непогоды. Без электроснабжения остаются около 28 тыс. жителей.

В Краснодаре на Рождество прогнозируется по-весеннему теплая погода. Температура воздуха в праздничный день может достигнуть +15 °С, что существенно превышает климатическую норму для этого времени года.

Автоматические гидрологические комплексы зафиксировали подъем уровня воды до опасных отметок в реках Туапсинского округа, Северского района и Геленджика. Подтоплений и жалоб от населения не зарегистрировано.