Уровень воды в нескольких реках Кубани поднялся из-за дождей и таяния снега

Автоматические гидрологические комплексы зафиксировали подъем уровня воды до опасных отметок в реках Туапсинского округа, Северского района и Геленджика. Подтоплений и жалоб от населения не зарегистрировано. Данная информация была опубликована Центром мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края 4 января.

Фото: Никита Бойко, Коммерсантъ

По данным центра, интенсивные осадки и снеготаяние в горах вызвали резкие подъемы уровней воды в реках на юге края до неблагоприятных и опасных значений. Мониторинг паводковой обстановки осуществляется дежурными службами в круглосуточном режиме.

В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. Согласно прогнозу, в указанный период ожидаются интенсивные осадки, грозы и порывы ветра. Скорость ветра может составить 20–25 м/с, в горной местности — до 24–29 м/с. Совокупность ливневых осадков и снеготаяния создает условия для развития опасных гидрологических явлений, включая значительный подъем уровней воды на малых реках. Наиболее внимательного наблюдения требуют водотоки бассейна реки Кубань в юго-восточной части региона, а также реки черноморского побережья в районах Геленджика и Туапсинского муниципального округа, уточнили специалисты Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

В связи со сложной метеообстановкой все оперативные и коммунальные службы переведены на режим повышенной готовности. Населению настоятельно рекомендуется проявлять бдительность, по возможности ограничить передвижение в горные и прибрежные зоны, а также избегать пребывания в непосредственной близости от водных объектов и под деревьями.

Мария Удовик