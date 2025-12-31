В Белореченске под весом снега рухнули крыши двух жилых домов, есть погибший

В Белореченском районе под весом снега рухнули крыши двух жилых домов, есть один погибший и один пострадавший. Об этом сообщает оперштаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова

Первое обрушение произошло на переулке Фестивальный, где тяжести снега не выдержала кровля частного жилого дома. В результате погибла 22-летняя местная жительница. Еще один человек с травмами доставлен в Центральную районную больницу. На ул. Школьной в поселке Степной обрушилась кровля многоквартирного жилого дом. В этом случае пострадавших нет. Двадцать жильцов дома размещены в ПВР на базе школы №36. К ликвидации последствий ЧП привлечено 32 человека и 11 единицы техники.

Об аналогичной трагедии в Майкопе в среду рассказали власти Адыгеи. Там погиб местный житель в результате падения на него навеса из-за большой массы скопившегося на нем снега.

На Кубани в среду ожидается ухудшение погоды, связанное с сильными осадками, метелью, гололедом и снежными заносами. Жителям предгорной зоны власти рекомендуют быть в готовыми к эвакуации из-за осадков, если таковая потребуется. В Адыгее из-за аномального объема выпавшего снега в Майкопе, Майкопском, Гиагинском, Красногвардейском, Шовгеновском, Кошехабльском районах введен режим чрезвычайной ситуации. В Майкопе приостановлено движение городского транспорта. Оперативные службы занимаются расчисткой города от снега, на помощь им привлечена техника городских предприятий и организаций. Многие местные жители остались без света.

Михаил Волкодав