В пяти из семи районов Адыгеи из-за непогоды введен режим ЧС

В Майкопе, Майкопском, Гиагинском, Красногвардейском, Шовгеновском, Кошехабльском районах Адыгеи введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

Он уточнил, что это решение принято с целью привлечения всех сил и средств для устранения последствий непогоды в максимально сжатые сроки.

«Все службы и ведомства переведены на круглосуточный режим работы. Доклады глав территорий, служб и ведомств заслушиваю ежечасно. Надеюсь, что мы пройдем этот сложный этап в максимально сжатые сроки и без дальнейших последствий»,— написал он в своем Telegram-канале по итогам заседания оперштаба.

В Майкопе, который оказался завален снегом, приостановлено движение городского транспорта. Оперативные службы занимаются расчисткой города от снега, на помощь им привлечена техника городских предприятий и организаций.

Местами непогода оставила жителей без света. Энергетики занимаются устранением последствий стихии. На помощь им прибыли и специалисты из других регионов. Практически все объекты социальной сферы, где временно отсутствует энергоснабжение, подключены к дизельным электрогенераторам.

Власти города попросили автомобилистов до нормализации ситуации не использовать личный транспорт, не оставлять машины на проезжей части, убирать их с обочин и парковочных карманов, чтобы техника могла работать быстрее и эффективнее.

