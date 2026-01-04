Синоптики прогнозируют весеннюю погоду в Краснодаре на Рождество

В Краснодаре на Рождество прогнозируется по-весеннему теплая погода. Температура воздуха в праздничный день может достигнуть +15 градусов, что существенно превышает климатическую норму для этого времени года, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Аналогичные погодные условия ожидаются и в других южных городах страны, включая Сочи и Севастополь. В то же время в центральной и северной части России сохранится зимняя погода. В Москве, Смоленске, Брянске и Туле синоптики прогнозируют снег и морозы до 6…9 градусов.

В Санкт-Петербурге и Петрозаводске температура воздуха опустится примерно до 20 градусов. Самая сложная погодная обстановка ожидается в Курске, Воронеже, Тамбове и Пензе, где снег и гололед будут сменяться дождем при температуре 0…+2 градуса.

В Калининграде ожидается 3…5 градусов, в Ярославле — снег и около 12 градусов. В Кирове и Сыктывкаре прогнозируются морозы до 20…25 градусов.

До 5 января в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение. Ожидаются интенсивные осадки, грозы и усиление ветра до 20–25 м/с, в горных районах — до 24–29 м/с. В связи с ливнями и таянием снега прогнозируются опасные гидрологические явления, включая подъем уровня воды на малых реках. Особое внимание уделяется водотокам бассейна реки Кубань на юго-востоке края, а также рекам черноморского побережья, включая Геленджик и Туапсинский район. Уровни воды могут достичь неблагоприятных и опасных отметок.

Экстренные, спасательные и коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Рекомендовано соблюдать меры предосторожности, ограничить поездки в горные и прибрежные зоны, избегать нахождения вблизи водоемов и под деревьями.

Мария Удовик