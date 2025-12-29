Число поврежденных после атаки БПЛА домов под Краснодаром выросло до 13

Число поврежденных домов в поселке Индустриальном Краснодара выросло до 13. По данным администрации города, во всех пострадавших домах выбиты стекла, в одном случае поврежден забор, пострадавших среди людей нет, передает оперштаб Кубани. В ближайшее время начнут работать комиссии по оценке ущерба, жителям окажут необходимую помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Первоначально сообщалось, что вечером 28 декабря осколки беспилотников повредили три дома в Индустриальном и два — в станице Кущевской. Над Краснодарским краем средствами ПВО были сбиты четыре украинских дрона в период с 20:00 до 23:00, еще семь БПЛА уничтожены над Азовским морем.

Вячеслав Рыжков