На Кубани 1 января отменили 14 пригородных поездов из-за непогоды

Компания «Кубань Экспресс-Пригород» приостановила 1 января движение 14 пригородных поездов. Причиной стали нарушения в расписании, возникшие 31 декабря из-за снегопадов.

Непогода затронула три направления: Кавказская — Армавир, Белореченская — Туапсе и Туапсе — Сочи.

В список отмененных рейсов попали составы по маршрутам Белореченская — Туапсе, Тихорецкая — Кавказская, Армавир — Краснодар через Кавказскую, а также поезда до Майкопа и Армавира Ростовского. Отмена коснулась как утренних рейсов с отправлением в 03:47, так и вечерних — до 19:53.

Наталья Решетняк