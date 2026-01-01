Пострадавших от удара ВСУ в Херсонской области доставляют в Крым

В медицинские учреждения Крыма поступают раненые в результате атаки ВСУ по гостинице и кафе в Херсонской области. Об этом сообщила советник главы Крыма Ольга Курлаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Больницы Крыма уже готовы и принимают раненных в результате удара дронов из Херсонской области. Среди пострадавших есть женщины. Состояние оценивают крымские врачи»,— написала госпожа Курлаева в своем Telegram-канале.

По официальным данным, в новогоднюю ночь три украинских беспилотника атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в Хорлах. В результате погибли 24 человека, включая одного ребенка, более 50 получили ранения. По информации губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, один из беспилотников был оснащен зажигательной смесью, многие жертвы сгорели заживо.

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ «Террористический акт» в связи с гибелью более 20 человек в Херсонской области в результате атаки Вооруженных сил Украины.

Наталья Решетняк