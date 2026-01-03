В горах Сочи сохраняется слабая лавинная опасность до 4 января

Метеорологи прогнозируют сохранение слабой лавинной опасности в горных районах Сочи. На автодороге А-149 Адлер — Красная Поляна и на высотах свыше 500 метров над уровнем моря уровень риска остается умеренным до 18:00 4 января 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

В акватории Сочи и на территории ФТ «Сириус» до конца суток 3 января ожидается волнение моря с высотой волн от 1,3 до 2,2 метров.

Противолавинные службы курортных зон работают в круглосуточном режиме, обеспечивая мониторинг и контроль опасных участков. Жителям и гостям города рекомендуется соблюдать меры предосторожности, воздерживаться от посещения склонов и следовать инструкциям экстренных служб.

В случае чрезвычайной ситуации следует незамедлительно обращаться по телефону 112.

Напомним, что в преддверии новогодних праздников Краснодарский край столкнулся с мощными снегопадами, которые привели к нарушениям в работе коммунальной и транспортной инфраструктуры. Часть населенных пунктов временно оставалась без света, воды и отопления. Ситуация постепенно стабилизируется, но восстановительные работы продолжаются.

Ранее для обеспечения теплоснабжения в поселок Горный был доставлен резервный генератор. На данный момент аварийные бригады из 53 человек и 23 единиц техники продолжают круглосуточную работу по ликвидации последствий непогоды в девяти населенных пунктах, где без электроснабжения остаются около 2,8 тыс. человек, уточнил глава района Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

Мария Удовик