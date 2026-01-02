В Апшеронском районе ввели режим ЧС из-за перебоев с электричеством

В Апшеронском районе Краснодарского края в ночь на 1 января был введен режим чрезвычайной ситуации из-за массовых отключений электроэнергии, вызванных неблагоприятными погодными условиями. Без электроснабжения остаются около 28 тыс. жителей, сообщил глава муниципалитета Алексей Передереев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По его словам, энергетики продолжают восстановительные работы, однако обстановка остается напряженной. Частичные отключения сохраняются в Апшеронском, Хадыженском и Нефтегорском городских поселениях, а также в Тверском, Новополянском и Нижегородском сельских поселениях. Полностью без света и связи находятся Отдаленное, Куринское, Кабардинское и Мезмайское сельские поселения.

В рамках режима ЧС главам муниципалитетов поручено обеспечить привлечение дополнительной техники и проверить готовность пунктов временного размещения. Одновременно с ресурсоснабжающими организациями прорабатывается вопрос доставки и подключения резервных источников питания.

К ликвидации последствий непогоды привлечено 54 единицы техники. По данным подрядчика «ДорМост», основные дороги расчищены, движение по ним восстановлено; затор сохраняется лишь на дороге в Отдаленное сельское поселение, где работы продолжаются.

Вячеслав Рыжков