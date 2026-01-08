Золото, сталь, химия и косметика

В Свердловской области в 2025 году открывали новые производства, начинали масштабные инвестиционные проекты, совершали крупные сделки. Ключевые события в уральском бизнесе — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В начале 2025 года власти Свердловской области продали 25% акций Ирбитского молочного завода, сохранив блокирующий пакет. После сделки владельцем 74% акций стало АО «СмартПроект», связанное с группой «Синара». В руководстве завода пояснили, что переход под частный контроль позволит увеличить объемы прибыли и производимой продукции, покупать оборудование вне системы госзакупок.

Один из крупнейших производителей стали «Евраз» в июле объявил о том, что создает ПАО, которое будет зарегистрировано в Нижнем Тагиле, а затем разместит акции на Московской бирже. Общество объединит около 60 действующих юридических лиц. Как отметил глава Свердловской области Денис Паслер, налоговые отчисления компании в бюджет региона «укрепит его экономические возможности на годы вперед».

«Уралэлектромедь», входящая в УГМК, продала холдингу «Сибзолото» компанию «Простокишенка», владеющую лицензией на разработку платинового месторождения Большая Простокишенка в Свердловской области. Опрошенные "Ъ" эксперты оценили стоимость сделки в 2-10 млн руб., добавив, что инвестиции в разработку месторождения составят 150–250 млн руб. Эксперты считают, что УГМК планирует сосредоточиться на профильных активах.

На заводе «Уральские локомотивы» в рамках организации выпуска высокоскоростных поездов в 2025 году занимались стоительством пяти новых корпусов общей площадью 67 тыс. кв. м. Завершение работ запланировано к концу 2026 года, выпуск составов запланирован на 2027 год. Общий объем вложений в этот проект составляет около 40 млрд руб.

Власти Свердловской области объявили о планах по строительству нового цеха «Уралхимпласт» по производству литейных связующих и новолачных смол в первом квартале 2026 года. Благодаря этому ожидается снизить долю импорта этой продукции. Цех сможет ежегодно производить 26 тыс. тонн литейных связующих и 9 тыс. тонн новолачных смол.

Компания «Полиметалл» запустила в Краснотурьинске лабораторный комплекс «МинералЛаб», который будет заниматься обработками геологических проб. Инвестиции в проект составили 1,5 млрд руб. В комплекс будут поступать пробы с участков геологоразведки уральского, красноярского, якутского и магаданского филиалов компании.

Президент России Владимир Путин подписал указ о продаже пакета акций ПАО «Уральский завод авто-текстильных изделий» («УралАТИ»), расположенного в Свердловской области, московской компании ООО «Трансресурс». Завод специализируется на производстве тормозных, фрикционных и уплотнительных материалов.

Предприятие «Полипласт» запустило инвестиционный проект на заводе «Хромпик» в Первоуральске, который предполагает модернизацию и увеличение мощностей почти в 10 раз. Объем вложений в него превысит 60 млрд руб.

Бьюти-ритейлер «Золотое яблоко» объявил о планах открыть производство косметики за 4 млрд руб. Для этого компания купит предприятия в Свердловской и Московской областях. Выход на производственные мощности планируется в 2027–2030 годах.

«Ураласбест» запустил новый щебеночный завод «Восход» в Асбесте. Общий объем инвестиций в проект составляет около 4 млрд руб. После выхода на проектную мощность предприятие сможет ежегодно производить более 3,2 млн тонн щебня, бутового камня и песка.

«Полиметалл» приступил к строительству золотоизвлекательной фабрики «Салдинской золоторудной компании» в Нижней Салде. Предприятие станет самым крупным в холдинге по производительности и одним из самых масштабных горнодобывающих проектов региона. Завершить строительство планируют к 2029 году.

В октябре 2025 года Ленинский райсуд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства около 40 компаний, принадлежащих уральским бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву. Среди них «Корпорация СТС», «Облкоммунэнерго», СУЭНКО, Курганская ТЭЦ. Через месяц, в ноябре, по второму иску Генпрокуратуры России суд изъял в доход государства акции еще ряда компаний («Ямалкоммунэнерго», НПФ «Профессиональный», банк «Агропромкредит» и другие). По версии надзорного органа, бизнесмены получили активы благодаря коррупционным связям.

В Первоуральске запустили новое производство по выпуску холоднодеформированных нержавеющих труб Cybersteel. Общий объем инвестиций в техническое оснащение составил 12 млрд руб. Новое производство должно заместить объем импорта бесшовных нержавеющих труб из Китая и снизить его в два раза (до 25%).