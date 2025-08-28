«Ураласбест» запустил новый щебеночный завод «Восход» в Асбесте

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер принял участие в открытии нового щебеночного завода «Восход» в Асбесте, созданного на базе градообразующего предприятия «Ураласбест». Как сообщил Денис Паслер в своем telegram-канале, после выхода на проектную мощность предприятие сможет ежегодно производить более 3,2 млн тонн щебня, бутового камня и песка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Телеграм-канал Дениса Паслера Фото: Телеграм-канал Дениса Паслера Фото: Телеграм-канал Дениса Паслера Фото: Телеграм-канал Дениса Паслера Фото: Телеграм-канал Дениса Паслера Следующая фотография 1 / 5 Фото: Телеграм-канал Дениса Паслера Фото: Телеграм-канал Дениса Паслера Фото: Телеграм-канал Дениса Паслера Фото: Телеграм-канал Дениса Паслера Фото: Телеграм-канал Дениса Паслера

Объем инвестиций в проект составил 4 млрд руб., планируется создать 110 новых рабочих мест. Новый завод оснащен дополнительной линией по производству песка и системой обеспыливания. По словам господина Паслера, проект реализован в связи с ростом потребности в щебне в стране. Продукция «Ураласбеста» уже используется при строительстве федеральной трассы М-12 и других.

В рамках визита глава региона обсудил с генеральным директором «Ураласбеста» Юрием Козловым перспективы развития дочерней компании «Ультра Си», которая в экспериментальном режиме производит соли для ванн, спортивную магнезию, компоненты для трансформаторной стали и многое другое. До 2027 года «Ультра Си» планирует запуск нового завода и создание порядка 200 рабочих мест.

ПАО«Ураласбест»— горно-обогатительное предприятие, является градообразующем предприятием Асбеста. Предприятие работает на базе Баженовского месторождения, и осуществляет полный производственный цикл. Продукция комбината поставляется в десятки регионов России и востребована по всему миру. В систему ПАО «Ураласбест» входит 10 структурных единиц и 20 дочерних предприятий. Численность персонала — 8000 человек.

Полина Бабинцева