«Полиметалл» построил лабораторный комплекс «МинералЛаб» в Краснотурьинске

В Краснотурьинске (Свердловская область) компания «Полиметалл» завершила строительство лабораторного комплекса «МинералЛаб» для обработки геологических проб, сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем Telegram-канале. Инвестиции в проект превысили 1,5 млрд рублей.

Лабораторный комплекс сможет обрабатывать до 20 тысяч геологических проб в год и определять около 30 химических элементов. Как сообщили представители компании, на анализ в «МинералЛаб» будут поступать пробы с участков геологоразведки уральского, красноярского, якутского и магаданского филиалов «Полиметалла».

По словам господина Паслера, лабораторию на 100 единиц оборудования построили всего за год. Для ее функционирования создано 150 новых рабочих мест. На первом этаже здания расположены три линии для сушки, измельчения и пробирного анализа при температуре свыше 1000 градусов. Второй этаж предназначен для физико-химических анализов.

АО «Полиметалл» является одним из крупнейших производителей золота и серебра в России. Компания добывает ценные металлы и ведет геологоразведочные работы в Магаданской области, Хабаровском крае, Свердловской области, Республике Карелии, Якутии и на Чукотке. Сообщается, что дополнительно «Полиметалл» ведет активную геологоразведку для расширения сырьевой базы.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что «Полиметалл» построит золотоизвлекательную фабрику рядом с Нижней Салдой к 2029 году.

Полина Бабинцева