В 2026 году в Нижнем Тагиле откроют цех «Уралхимпласта» по производству смол
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) планируют открыть новый цех компании «Уралхимпласт» по производству литейных связующих и новолачных смол в первом квартале 2026 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Денис Паслер после встречи с президентом компании Александром Гердтом.
Денис Паслер и Александр Гердт
Фото: telegram-канал губернатора Свердловской области Дениса Паслера
Проект направлен на импортозамещение — зависимость от импорта этой продукции будет заметно снижена. Такие смолы требуются в сферах энергетики, автомобилестроения, станкостроения, строительства и других. Будет создано 66 новых рабочих мест. «Производство планировали запустить ранее, но в силу экономических санкций и давления срок перенесли. Но на сегодня все задачи решены, в том числе с использованием отечественного оборудования. Инвестиции в проект составили более 4 млрд руб.»,— рассказал губернатор.
Цех сможет ежегодно производить 26 тыс. тонн литейных связующих и 9 тыс. тонн новолачных смол. Особое внимание уделено экологической безопасности Нижнего Тагила: производство оснастят российской системой газоочистки «Ятаган», которая полностью разлагает и окисляет газообразные загрязнения в вентиляционных и технологических выбросах.
Ранее в поселке Большой Исток (Свердловская область) выдали разрешения на строительство двух новых производственных объектов. Там будет реализован крупный инвестиционный проект по созданию цехов для производства металлической мебели, также построят складской комплекс.