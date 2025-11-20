В 2026 году в Нижнем Тагиле откроют цех «Уралхимпласта» по производству смол

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) планируют открыть новый цех компании «Уралхимпласт» по производству литейных связующих и новолачных смол в первом квартале 2026 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Денис Паслер после встречи с президентом компании Александром Гердтом.

Денис Паслер и Александр Гердт

Фото: telegram-канал губернатора Свердловской области Дениса Паслера

Проект направлен на импортозамещение — зависимость от импорта этой продукции будет заметно снижена. Такие смолы требуются в сферах энергетики, автомобилестроения, станкостроения, строительства и других. Будет создано 66 новых рабочих мест. «Производство планировали запустить ранее, но в силу экономических санкций и давления срок перенесли. Но на сегодня все задачи решены, в том числе с использованием отечественного оборудования. Инвестиции в проект составили более 4 млрд руб.»,— рассказал губернатор.

Цех сможет ежегодно производить 26 тыс. тонн литейных связующих и 9 тыс. тонн новолачных смол. Особое внимание уделено экологической безопасности Нижнего Тагила: производство оснастят российской системой газоочистки «Ятаган», которая полностью разлагает и окисляет газообразные загрязнения в вентиляционных и технологических выбросах.

Ранее в поселке Большой Исток (Свердловская область) выдали разрешения на строительство двух новых производственных объектов. Там будет реализован крупный инвестиционный проект по созданию цехов для производства металлической мебели, также построят складской комплекс.

Ирина Пичурина