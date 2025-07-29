«Евраз» прописался в Нижнем Тагиле

Холдинг «Евраз» принял решение зарегистрировать публичное акционерное общество в Нижнем Тагиле (Свердловская область) и выпустить акции на Московской бирже. Ранее материнская компания Evraz Plc, зарегистрированная в Великобритании, по решению суда была лишена корпоративных прав в России. Областные власти рассчитывают на рост налоговых отчислений, а эксперты считают, что региональная «прописка» компании увеличит ее социальную ответственность на территории присутствия.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Управление "Евраз НТМК"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Управление "Евраз НТМК"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Во вторник, 29 июля, холдинг «Евраз» объявил, что создает публичное акционерное общество (ПАО), которое объединит около 60 юридических лиц: металлургических комбинатов, горнорудных и прочих российских активов группы. Они сохранят свои названия и продолжат работу как дочерние общества ПАО. В общество войдут два филиала: Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК) и Западно-Сибирский металлургический комбинат.

ПАО «Евраз» будет зарегистрировано в Нижнем Тагиле. В пресс-службе холдинга пояснили, что Свердловская область выбрана из-за «комфортного инвестиционного климата».

«Регистрация ПАО в Свердловской области укрепит наши экономические возможности на годы вперед: компания будет перечислять налоги в региональный бюджет»,— заметил врио губернатора Денис Паслер, подчеркнув, что акционеры откликнулись на его предложение.

Он добавил, что предприятие во многом локализовано в Свердловской области, и уже сейчас выполняет социальные функции в городах присутствия. В регионе помимо НТМК расположен Качканарский ГОК, который обеспечивает комбинат рудой.

По словам директора института экономики УрО РАН Юлии Лавриковой, налоговые поступления по месту регистрации крупной компании могут подтолкнуть развитие Нижнего Тагила. «Этот шаг подразумевает большую ответственность компании с точки зрения экологии, социальной и корпоративной ответственности»,— отметила она.

«Евраз» — один из крупнейших мировых производителей стали. По данным за 2022 год, акциями компании владели Роман Абрамович (28,64%), Александр Абрамов (19,32%), Александр Фролов (9,65%), Геннадий Козовой (5,74%) и Евгений Швидлер (2,7%). По результатам 2024 года EBITDA («Прибыль до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации») «Евраза» сократилась на 34% и составила $1,412 млрд (144 млрд руб. по курсу ЦБ на конец 2024 года). Выручка составила $7,190 млрд (733 млрд руб.), это меньше показателей 2023 года на 7%. Такой результат был связан с падением продаж стальных полуфабрикатов и снижением цены на сталь.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов напомнил, что «Евраз» находится под западными санкциями, а материнская компания Evraz Plc зарегистрирована в Великобритании, что затрудняет работу и создает сложности для российских подразделений. 23 июля по решению арбитражного суда Московской области Evraz Plc была лишена корпоративных прав в российских структурах. Иск об этом подал Минпромторг.

Ориентировочно в первом полугодии 2026 года акции «Евраза» разместят на Московской бирже, рассказали в компании. «Совершенно очевидно, что компании нужны деньги, а источников их получения мало. Выход на биржу — это тот случай, когда можно привлечь деньги с достаточно скромными издержками»,— считает господин Хазанов. «Навскидку я бы сейчас оценил будущее ПАО "Евраз " (без "Распадской ") на уровне около 250 млрд руб.»,— сказал аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев.

Он отметил, что компания «переучреждает» общество с существующими активами, но под «новой вывеской», что может быть способом избежать возражений зарубежных акционеров.

Инвестиционный консультант Виктор Немихин добавил, что создание ПАО вписывается в общий тренд на редомициляцию компаний. Так, например, в 2024 году эту процедуру прошла Polymetal, которая продала российские активы (АО «Полиметалл») компании «Мангазея плюс», входящей в группу компаний «Мангазея». В Свердловской области компания имеет АО «Золото Северного Урала» и горно-обогатительную фабрику «Краснотурьинск-Полиметалл».

Анна Капустина