«Золотое яблоко» берется за заводы

Уральская компания «Золотое яблоко» планирует открыть завод по производству косметики в России. Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе компании, сейчас ведутся переговоры о покупке предприятий в Свердловской и Московской областях. Инвестиции в проект составят до 4 млрд руб. Выход предприятия на производственные мощности планируется в 2027–2030 годах.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В планах компании открыть масштабное производство, которое будет выпускать косметику как под собственной торговой маркой For Me, так и на условиях контрактного производства для независимых российских брендов. Основной объем производства придется на второй сегмент.

«В России есть качественные производственные площадки, однако их мощности и сроки часто не позволяют всем желающим отечественным брендам быстро реагировать на запросы потребителей и высокую конкуренцию. В итоге часть заказов уходит в небольшие и не самые современные цеха либо за границу, а часть и вовсе не доходит до реализации. Мы же планируем предложить российским брендам не только качественное производство, но и экспертную поддержку в создании продукции по самым высоким стандартам»,— рассказал основатель и совладелец «Золотого яблока» Максим Паняк.

По словам господина Паняка, поскольку компания имеет международный партнерский, то представителя ритейлера понятен технологические и сырьевые особенности отрасли.

«Золотое яблоко» — один из крупнейших международных бьюти-ритейлеров, основанный в Екатеринбурге в 1996 году. Компания ведет бизнес в шести странах: России, Казахстане, Республике Беларусь, Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии. Всего насчитывается около 50 магазинов (20 из них в РФ). В ассортименте компании около 2 тыс. российских брендов, из которых 600 представлены как в России, так и за рубежом. Направление электронной коммерции в компании активно развивается с начала пандемии 2020 года. Сейчас на нее приходится более 50% выручки. В компании работают более 10 тыс. человек. Штат IT насчитывает более 700 сотрудников.

Основатель и совладелец «Золотого яблока» Иван Кузовлев считает, что завод станет частью комплексного сервиса: от разработки формул и производства — до продажи, логистики и экспорта.

«Мы верим в экспортный потенциал российской продукции и нацелены на долгосрочные инвестиции в этот проект»,— прокомментировал господин Кузовлев.

По данным Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, за последние три года число российских производителей косметики и парфюмерии выросло почти вдвое и к концу 2024 года приближалось к 3 тыс. Стоит отметить, что в Екатеринбурге работает фабрика «Калина» (часть бизнеса «ЮниРусь», ранее Unilever), которая занимается выпуском в том числе косметики. В этом году предприятие запустило производство персонализированной косметики.

Напомним, на прошлой неделе представители «Золотого яблока» заявили, что в 2026 году компания планирует выйти на китайский рынок, открыв магазин и запустив онлайн-продажи в Шанхае.

