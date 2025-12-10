Медь останется без платиноидов

Входящая в группу УГМК «Уралэлектромедь» продала структуре холдинга «Сибзолото» компанию «Простокишенка», которой может перейти лицензия на добычу платины на участке Большая Простокишенка. Сумма сделки оценивается экспертами в 2–10 млн руб., что кратно меньше необходимых инвестиций в освоение месторождения, превышающих 200 млн руб. По мнению экспертов, «Уралэлектромедь» стремится сосредоточиться на рынке меди, где формируется заметный дефицит, стимулирующий рекордный рост цен. Для «Сибзолота» это возможность выйти в новые регионы.

Как следует из данных СПАРК, входящая в группу УГМК «Уралэлектромедь» продала структуре холдинга «Сибзолото» компанию «Простокишенка», которой, по всей вероятности, перейдет лицензия на добычу платины на участке Большая Простокишенка. Сделка состоялась 28 ноября.

«Уралэлектромедь» начала разработку участка собственно платиновой россыпи р. Простокишенка Большая в Свердловской области в 2015 году. Запасы платиноидов на месторождении, по данным издания «Руда и Металлы», оценивались в 2011 году в 419 кг (13,47 тыс. тройских унций). В 2015 году добыча шлиховой платины составила 13,6 кг (437,14 тройской унции). «Сибзолото» занимается россыпной добычей золота на четырех активах в Хакасии и Красноярском крае. Добыча в 2025 году оценивается примерно в десять тонн золота.

Опрошенные “Ъ” эксперты оценивают сумму сделки в 2–10 млн руб. Однако актив требует серьезной доразведки, поясняет промышленный эксперт Леонид Хазанов, тем более что, добавляет управляющий фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников, «разработка платины — это всегда достаточно сложная процедура, которая требует отдельного лицензирования в силу того, что любое платиновое месторождение попадает в разряд стратегических и требует отдельных согласований». Необходимые инвестиции в разработку он оценивает в 150–250 млн руб.

Связаться с УГМК, «Уралэлектромедью» и «Сибзолотом» не удалось. Шеф-редактор журнала «Золото и технологии» Михаил Лесков удивлен, что «Сибзолото» рассматривает перспективу освоения месторождений вне своих обычных районов работы. «На действующих предприятиях компании возникали трудности, включая экологические претензии контролирующих органов, вследствие чего возникла необходимость искать новые направления развития в иных регионах,— полагает эксперт.— Таким образом, компания стремится минимизировать географические риски и расширить ассортимент продукции».

По мнению опрошенных “Ъ” экспертов, сделка связана с желанием «Уралэлектромеди» сосредоточиться на профильном медном бизнесе, особенно учитывая рекордные цены на этот металл в 2025 году и риски его дефицита на рынке. На предприятие по итогам 2024 года пришлось 1,6% мирового производства катодной меди. По мнению собеседника “Ъ” на рынке горной добычи, продажа актива явно не вызвана финансовыми проблемами: положение «Уралэлектромеди» значительно улучшилось в 2024 году, она вышла в прибыль. «По всей видимости, собственники видят плохие перспективы платины в связи с падением спроса на дизельные автомобили, да и в целом снижением промышленного спроса»,— полагает он, отмечая, что «медь выигрывает в ситуации геополитической турбулентности», а высокие цены на медь сохранятся как минимум до 2030 года.

В начале декабря текущего года стоимость меди достигла очередного исторического максимума. Так, по данным Лондонской биржи металлов на 9 декабря, стоимость тонны этого металла составляла $11,460 тыс. Вероятно, что с учетом таких высоких цен на медь и в целом благоприятных долгосрочных перспектив компания просто выходит из нецелевых активов, согласен старший аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев. Мировое предложение меди оказалось под давлением из-за перебоев в добыче на ряде крупных рудников. Это сократило поток «новой» меди на рынки, описывают ситуацию на рынке меди в ЦЭП ГПБ. «Повышенный спрос со стороны производителей комплектующих для электростанций на возобновляемых источниках энергии, центров обработки данных, электромобилей и энергосетей увеличивает потребность в физической меди,— отмечают в ЦЭП ГПБ.— Это ускоряет вывод металла с биржевых складов в реальные цепочки поставок». Складские запасы Лондонской биржи с начала 2025 года сократились почти в три раза, до уровня ниже 100 тыс. тонн, добавляют там. «Цена на медь продолжает поддерживаться большим дефицитом на мировом рынке (200–600 тыс. тонн на следующий год) и опасениями ужесточения тарифов США против импорта металла»,— отмечает Ахмед Алиев. Впрочем, он не ожидает роста котировок выше $12 тыс. за тонну с учетом мировой себестоимости добычи и опции частичной замены меди алюминием.

Полина Трифонова, Анатолий Костырев