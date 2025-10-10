Путин разрешил компании «Трансресурс» купить «Урал АТИ»

Президент России Владимир Путин подписал указ о продаже пакета акций ПАО «Уральский завод авто-текстильных изделий» (Свердловская область) московской компании ООО «Трансресурс». Соответствующий документ опубликован на сайте правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Согласно указу, федеральное государственное унитарное предприятие «НАМИ», которое владеет акциями завода, должно передать 2 155 785 акций ПАО «Урал АТИ» ООО «Трансресурс» по цене не ниже рыночной. Правительству поручено в течение трех месяцев обеспечить исполнение указа и организацию передачи акций.

Уральский завод авто-текстильных изделий («Урал АТИ») основан в 1942 году в Асбесте. Специализируется на производстве тормозных, фрикционных и уплотнительных материалов. Основными потребителями продукции ОАО «Урал АТИ» в России являются железные дороги, автомобильные заводы, металлургические, химические и нефтеперерабатывающие комбинаты и другие предприятия. Продукция завода поставляется в Белоруссию, Латвию, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Азербайджан, Армению, Монголию.

ООО «Трансресурс» зарегистрировано в 2015 году в Москве. Компания предлагает услуги по материально-техническому обеспечению ремонта грузовых вагонов по всей России. По данным сайта rusprofile, в 2021 году выручка компании составила 20,6 млрд рублей, снизившись на 15% по сравнению с предыдущим годом, однако чистая прибыль выросла на 33,6% до 1,18 млрд руб. По объему выручки компания занимает 30-е место в Москве и 49-е в России.

Полина Бабинцева