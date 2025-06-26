Паслер и Комаров запустили новое производство Cybersteel за 12 млрд рублей

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и основатель Cybersteel Андрей Комаров запустили новое производство по выпуску холоднодеформированных нержавеющих труб в Первоуральске. Общий объем инвестиций в техническое перевооружение предприятия составил 12 млрд руб., из которых 5,2 млрд руб. направил Фонд развития промышленности. «Вы решили сложнейшую задачу для страны, раньше эта продукция завозилась из-за пределов государства, сегодня же мы можем в полном объеме закрыть все наши потребности, независимо от поставок других государств»,— обратился господин Паслер к сотрудникам Cybersteel.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Комаров (слева) и Денис Паслер (справа)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Андрей Комаров (слева) и Денис Паслер (справа)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В компании отметили, что в рамках модернизации на предприятии установили более 150 единиц нового оборудования, создали свыше 100 новых рабочих мест и увеличили производительность труда в 1,5 раза. «Обновление позволило повысить мощности по выпуску бесшовных нержавеющих труб в 1,7 раз до 15 тыс. тонн в год, расширить линейку инструментальных, теплообменных и труб общего назначения для наукоемких отраслей экономики, в том числе нарастить выпуск парогенераторных труб для атомных электростанций»,— добавили на производстве.

Представители Cybersteel заверили, что новое производство заместит объем импорта бесшовных нержавеющих труб из Китая и снизит его в два раза (до 25%). «Предприятие планирует увеличить присутствие на экспортных рынках дальнего зарубежья, в частности, в восточно-азиатском регионе. Сегодня трубная продукция компании уже используются на атомных электростанциях в Египте, Турции, Китае, Бангладеш и странах СНГ, включая крупнейшие энергетические стройки последних лет»,— подчеркнули на предприятии.

Компания Cybersteel была основана в 2020 году на базе цеха №7 Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в ТМК), является ведущим российским поставщиком трубной продукции из нержавеющей стали. Продукция предприятия экспортируется в страны Азии, Африки, Юго-Восточной Европы и СНГ. Производственные мощности находятся в Первоуральске, филиал расположен в Инновационном центре Сколково в Москве. По данным kartoteka.ru, в 2021 году выручка Cybersteel составила 5,1 млрд руб., чистая прибыль — 435,1 млн руб.

Василий Алексеев, Первоуральск