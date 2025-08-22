В Свердловской области построят крупнейшую золотоизвлекательную фабрику

В Свердловской области приступили к строительству золотоизвлекательной фабрики «Салдинской золоторудной компании» (входит в «Полиметалл») рядом с Нижней Салдой. Как сообщили в пресс-службе «Полиметалла», новое предприятие станет крупнейшим по производительности в компании и одним из самых масштабных горнодобывающих проектов региона. Старт строительству дали врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и директор Уральского филиала компании «Полиметалл» Андрей Новиков.

Как сообщил господин Паслер, фабрику планируют построить к 2029 году. Она будет перерабатывать 3 млн тонн руды в год для производства 4,5 тонны золота. Инвестиции в проект составят более 45 млрд руб. Как уточнили представители «Полиметалла», предприятие будет работать по технологии «уголь-в-пульпе» (CIP), итоговым продуктом станет сплав доре, полуфабрикат золота и серебра.

«Для доставки руды к предприятию будет построена железнодорожная ветка с грузооборотом более 1 миллиона тонн в год. Собственный парк из 250 вагонов позволит "Полиметаллу" автономно управлять перевозкой руды и гарантирует стабильность поставок»,— написал у себя в Telegram-канале Денис Паслер.

На новом производстве будет создано свыше 1,5 тыс. рабочих мест, а на этапе строительства фабрики будут привлечены около 1 тыс. специалистов. В Нижней Салде уже строится вахтовый городок для будущих работников на 500 семей.

АО «Полиметалл» является одним из крупнейших производителей золота и серебра в России. Компания добывает ценные металлы и ведет геологоразведочные работы в Магаданской области, Хабаровском крае, Свердловской области, Республике Карелии, Якутии и на Чукотке. У «Салдинской ЗРК» уже есть собственные источники сырья в Свердловской области: месторождения Павловское, Маминское, в перспективе Першинское. Сообщается, что дополнительно «Полиметалл» ведет активную геологоразведку для расширения сырьевой базы.

Полина Бабинцева