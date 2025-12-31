Главные новости за 31 декабря. Кубань, Крым, Адыгея
В результате атаки беспилотников в ночь на среду в Туапсе пострадали нефтеперерабатывающий завод, портовый причал, дома, имеются повреждения в жилых домах, есть пострадавшие.
Майкоп засыпан снегом, движение городского транспорта приостановлено. В пяти из семи районов Адыгеи введен режим ЧС.
На Кубани и в Краснодаре 31 декабря ожидается ухудшение погоды.
Власти Кубани рекомендовали жителям Северского, Апшеронского, Белореченского районов, а также Горячего Ключа, Геленджика и Туапсинского муниципального округа быть готовыми к эвакуации, если таковая потребуется, из-за прогнозируемого подъема уровня воды в реках после обильных осадков.
В Белореченске под весом снега рухнули крыши двух жилых домов, есть погибший.
В хуторе Революционный близ Горячего Ключа поднявшаяся река создала угрозу для проходящего над ней водопровода, питающего этот населенный пункт.
В Апшеронске выпало аномальное количество снега.
В Армавире из-за непогоды произошли многочисленные повреждения электросетей.