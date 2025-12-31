При атаке БПЛА в Туапсе повреждения получили НПЗ, причал и пять домов

В результате атаки беспилотников в ночь на среду в Туапсе пострадали нефтеперерабатывающий завод, портовый причал, дома, имеются повреждения в жилых домах, есть пострадавшие. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

«В результате атаки БПЛА в Туапсе пострадали два человека, повреждения получили пять домов, один из причалов в порту и оборудование на НПЗ. Пострадавших госпитализировали, угрозы жизни нет, медики оказывают всю необходимую помощь. Повреждено остекление в четырех многоквартирных домах и одном частном»,— говорится в сообщении.

Как следует из релиза, на одном из причалов произошло возгорание, однако оно было оперативно ликвидировано. На территории НПЗ также возник пожар на площади 300 кв. м, и он также уже потушен.

Сообщается, что местные власти должны оказать жителям города помощь в восстановлении их жилищ.

По данным Минобороны РФ, в ночь на среду в небе над Кубанью были уничтожены пять, а над акваторией Черного моря 56 беспилотников.

Михаил Волкодав