В Армавире из-за непогоды произошли многочисленные повреждения электросетей

Из-за ухудшения погоды в Армавире произошли многочисленные повреждения линий электропередачи, нарушен график вывоза мусора. Об этом сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Армавира Фото: пресс-служба администрации Армавира

Сейчас аварии на сетях устраняют семь бригад. Энергетики принимают заявки и передают их работу.

График вывоза твердых коммунальных отходов также из-за погодных условий, вызвавших затруднения в проезде спецтехники, временно изменен. С утра оперативные службы заняты уборкой улиц города от снега.

С утра синоптики предупредили жителей края о том, что в среду на Кубани ожидается ухудшение погоды, связанное с сильными осадками, метелью, гололедом и снежными заносами. Жителям предгорной зоны, а именно Северского, Апшеронского, Белореченского районов, а также Горячего Ключа, Геленджика и Туапсинского муниципального округа, власти рекомендуют быть готовыми к эвакуации из-за осадков, если таковая потребуется.

Михаил Волкодав