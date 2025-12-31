Жителям предгорной зоны рекомендуют быть в готовыми к эвакуации из-за осадков

Власти Кубани рекомендовали жителям Северского, Апшеронского, Белореченского районов, а также Горячего Ключа, Геленджика, и Туапсинского муниципального округа быть готовыми к эвакуации, если таковая потребуется, из-за прогнозируемого подъема уровня воды в реках после обильных осадков. Соответствующее предупреждение опубликовал в своем Telegram-канале оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Ворсин, Коммерсантъ Фото: Сергей Ворсин, Коммерсантъ

«Подъем уровня воды с достижением неблагоприятных отметок прогнозируют в нескольких муниципалитетах Краснодарского края. По информации ГУ МЧС по Краснодарскому краю, до конца суток 31 декабря 2025 года и 1 января 2026-го в связи с продолжительными осадками опасные явления прогнозируют на реках юго-западной и юго-восточной территорий, а также Черноморского побережья региона. В зоне риска Северский, Апшеронский, Белореченский районы, Горячий Ключ, Геленджик, Туапсинский муниципальный округ. Жителям рекомендуют принять меры на случай эвакуации, если она потребуется – собрать документы, ценности и лекарства, приготовить продукты и вещи первой необходимости», – говорится в сообщении.

Утром в среду синоптики предупредили, что на Кубани в предновогодний день ожидается ухудшение погоды, связанное с сильными осадками, метелью, гололедом и снежными заносами.

В среду из-за аномального объема выпавшего снега в Майкопе, Майкопском, Гиагинском, Красногвардейском, Шовгеновском, Кошехабльском районах Адыгеи введен режим чрезвычайной ситуации. В Майкопе приостановлено движение городского транспорта. Оперативные службы занимаются расчисткой города от снега, на помощь им привлечена техника городских предприятий и организаций. Многие местные жители остались без света. Энергетики устраняют последствия стихии. На помощь им прибыли и специалисты из других регионов. Практически все объекты социальной сферы, где временно отсутствует энергоснабжение, подключены к дизельным электрогенераторам.

Михаил Волкодав