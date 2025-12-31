На Кубани и в Краснодаре 31 декабря ожидается ухудшение погоды

На Кубани и в Краснодаре в предновогодний день ожидаются ухудшение погоды, связанное с сильными осадками, метелью, гололедом и снежными заносами. Об этом сообщает ЕДДС кубанской столицы.

«Сильное гололедно-изморозевое отложение в сочетании с сильным ветром с порывами 15–20 м/с, очень сильные осадки в виде мокрого снега, дождя со снегом, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, метель, на дорогах снежные заносы, гололедица» ожидаются в крае и Краснодаре 31 декабря.

Ранее сообщалось, что снегом засыпан Майкоп. Там приостановлено движение городского транспорта. Оперативные службы, переведенные на усиленный режим работы, занимаются расчисткой города от снега, на помощь им привлечена техника городских предприятий и организаций. Местами непогода оставила жителей без света. Энергетики занимаются устранением последствий стихии. Власти города попросили автомобилистов до нормализации ситуации не использовать личный транспорт, не оставлять машины на проезжей части, убирать их с обочин и из парковочных карманов, чтобы техника могла работать быстрее и эффективнее.

Коммунальные службы Сочи также после снежной ночи ведут расчистку дорог, обрабатывают трассы противогололедными средствами и восстанавливают электроснабжение. В Сочи в среду ожидаются дождь и мокрый снег, усиление ветра и шторм на море до 6 баллов. В горах выше 500 м над уровнем моря лавиноопасно. Предполагается, что непогода на курорте сохранится до 1 января.