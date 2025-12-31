Близ Горячего Ключа поднявшаяся река создала угрозу для водопровода
В хуторе Революционный близ Горячего Ключа поднявшаяся река создала угрозу для проходящего над ней водопровода, питающего этот населенный пункт. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
Фото: Маргарита Синкевич
Водопровод проходит через русло реки. Но сейчас уровень воды поднялся и возросла скорость потока. Оперативные службы устраняют аварийную ситуацию, специалисты водоканала организуют водоснабжение по временной схеме.
С утра синоптики предупредили жителей края о том, что в среду на Кубани ожидается ухудшение погоды, связанное с сильными осадками, метелью, гололедом и снежными заносами. Жителям предгорной зоны, а именно Северского, Апшеронского, Белореченского районов, а также Горячего Ключа, Геленджика и Туапсинского муниципального округа, власти рекомендуют быть в готовыми к эвакуации из-за осадков, если таковая потребуется.
В среду из-за аномального объема выпавшего снега в Майкопе, Майкопском, Гиагинском, Красногвардейском, Шовгеновском, Кошехабльском районах Адыгеи введен режим чрезвычайной ситуации. В Майкопе приостановлено движение городского транспорта. Оперативные службы занимаются расчисткой города от снега, на помощь им привлечена техника городских предприятий и организаций. Многие местные жители остались без света. Энергетики устраняют последствия стихии.