Близ Горячего Ключа поднявшаяся река создала угрозу для водопровода

В хуторе Революционный близ Горячего Ключа поднявшаяся река создала угрозу для проходящего над ней водопровода, питающего этот населенный пункт. Об этом сообщает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

Водопровод проходит через русло реки. Но сейчас уровень воды поднялся и возросла скорость потока. Оперативные службы устраняют аварийную ситуацию, специалисты водоканала организуют водоснабжение по временной схеме.

С утра синоптики предупредили жителей края о том, что в среду на Кубани ожидается ухудшение погоды, связанное с сильными осадками, метелью, гололедом и снежными заносами. Жителям предгорной зоны, а именно Северского, Апшеронского, Белореченского районов, а также Горячего Ключа, Геленджика и Туапсинского муниципального округа, власти рекомендуют быть в готовыми к эвакуации из-за осадков, если таковая потребуется.

В среду из-за аномального объема выпавшего снега в Майкопе, Майкопском, Гиагинском, Красногвардейском, Шовгеновском, Кошехабльском районах Адыгеи введен режим чрезвычайной ситуации. В Майкопе приостановлено движение городского транспорта. Оперативные службы занимаются расчисткой города от снега, на помощь им привлечена техника городских предприятий и организаций. Многие местные жители остались без света. Энергетики устраняют последствия стихии.

Михаил Волкодав