В Апшеронске выпало аномальное количество снега

Власти Апшеронска с ночи ведут работу по расчистке города от снега, которого выпало аномального много. Об этом сообщает оперштаб Кубани.

Фото: Госавтоинспекция Краснодарского края

Расчищать улицы помогают предприниматели, имеющие соответствующую технику. Спасатели убирают поваленные деревья. Работы идут не только в городе, но и в окрестных хуторах.

Энергетики восстанавливают работу двух подстанций, которые вышли из строя из-за непогоды. В некоторые районы электроснабжение уже вернули, но работы продолжатся до полного устранения неполадок.

С утра синоптики предупредили жителей края о том, что в среду на Кубани ожидается ухудшение погоды, связанное с сильными осадками, метелью, гололедом и снежными заносами. Жителям предгорной зоны, а именно Северского, Апшеронского, Белореченского районов, а также Горячего Ключа, Геленджика и Туапсинского муниципального округа, власти рекомендуют быть готовыми к эвакуации из-за осадков, если таковая потребуется.

В среду из-за аномального объема выпавшего снега в Майкопе, Майкопском, Гиагинском, Красногвардейском, Шовгеновском, Кошехабльском районах соседней Адыгеи введен режим чрезвычайной ситуации. В Майкопе приостановлено движение городского транспорта. Оперативные службы занимаются расчисткой города от снега, на помощь им привлечена техника городских предприятий и организаций. Многие местные жители остались без света. Энергетики устраняют последствия стихии.

Михаил Волкодав