Отставки плюс назначения

В минувшем году в регионах Северо-Кавказского федерального округа произошли крупные кадровые перестановки. Так, в Ставропольском крае свои посты покинули заместитель председателя правительства региона Сергей Дубровин и руководитель регионального управления МЧС Владимир Кий. В Дагестане сменились мэр Махачкалы и главный тренер ФК «Динамо Махачкала». В Северной Осетии произошла замена министра ЖКХ, топлива и энергетики, в Карачаево-Черкесии — главы Карачаевска. Подробнее о существенных кадровых изменениях в СКФО — в материале «Ъ-Кавказ».



Замены на Ставрополье

В марте министр спорта Ставропольского края Борис Семеняк ушел с этой должности по собственному желанию. Господин Семеняк возглавлял ведомство с мая 2023 года. Свою карьеру он начинал в строительной сфере, затем перешел на госслужбу. До назначения министром работал в Управлении Судебного департамента при Верховном Суде России в Ставропольском крае. Борис Семеняк был назначен заместителем министра труда и социальной защиты региона. На этом посту он сменил Галину Богданову.

Исполняющим обязанности министра физической культуры и спорта Ставрополья повторно был назначен Олег Борзов. С 2008 года он работал в министерстве дорожного хозяйства региона. Через четыре года перешел в аппарат краевого правительства. В 2015-м стал первым заместителем главы администрации Кочубеевского муниципального округа. С 2021 года занимал должность замминистра физической культуры и спорта края.

В 2023 году Олег Борзов впервые стал и.о. главы минспорта Стврополья. Позднее эту должность занял Борис Семеняк. После отставки господина Семеняка и его перехода в краевой минтруд 7 марта 2025 года ведомство вновь возглавил господин Борзов — снова в статусе исполняющего обязанности.

В 2025 году губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров принял отставку главы министерства по делам национальностей и казачества Александра Малушко. Он покинул пост по собственному желанию. Соответствующее распоряжение вступило в силу 23 апреля.

Александр Малушко возглавлял министерство с октября 2023 года. До назначения на эту должность он работал в органах МВД Ставрополья.

Министерство по делам национальностей и казачества создали в регионе осенью 2022 года. Первым исполняющим обязанности руководителя назначили Сергея Зинева. Ведомство заменило краевой комитет по делам национальностей и казачества. Министерство занимается реализацией государственной политики и нормативно-правовым регулированием в своей сфере. Также в его функции входит профилактика экстремизма на религиозной и этнической основе.

В марте Антон Доронин был официально назначен министром экономического развития Ставрополья. Об утверждении на эту должность новый глава ведомства сообщил в своем Telegram-канале. С 20 января 2025 года Антон Доронин исполнял обязанности руководителя министерства. Ранее пост главы минэкономразвития края занимал Денис Полюбин, который в декабре 2024 года подал заявление об увольнении по собственному желанию.

В апреле Алексей Клевцов покинул пост главы Кочубеевского округа Ставропольского края. Об этом руководитель сообщил в своем Telegram-канале. Чиновник поблагодарил жителей за задаваемый темп в работе и выразил благодарность коллегам за поддержку. Олег Борзов, исполняющий обязанности министра спорта Ставрополья, был назначен временным руководителем администрации округа.

Карьеру чиновник начал в 2008 году в краевом министерстве дорожного хозяйства. С 2012 года работал в аппарате регионального правительства. В период с 2015 года занимал должность первого заместителя главы Кочубеевского округа. В 2021-м, как уже сообщалось, Олег Борзов перешел в краевое минспорта.

В мае глава администрации Промышленного района Ставрополя Александр Красношлык, руководивший территорией почти пять лет, подал в отставку. Об этом сообщил заместитель председателя городской думы Александр Куриленко. Должность главы Промышленного района занял Максим Рябухин.

«Максим Рябухин родился 20 января 1984 года в станице Луковской Моздокского района Северной Осетии. В 2009 году окончил Ставропольский военный институт связи. После поступил на службу в вооруженные силы России. Принимал участие в контртеррористической операции в республиках Северного Кавказа»,— рассказали в администрации Ставрополя.

Господин Рябухин имеет статус ветерана боевых действий. Он начал занимать руководящие должности на предприятиях водного хозяйства Ставрополя и края после увольнения на пенсию по выслуге лет.

В сентябре заместитель председателя правительства Ставропольского края Сергей Дубровин оставил должность и заключил контракт на участие в специальной военной операции в составе добровольческого формирования. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Владимир Владимиров.

«Хороший управленец и настоящий профессионал»,— охарактеризовал господина Дубровина глава региона.

В краевом правительстве Сергей Дубровин отвечал за ключевые направления, в том числе, взаимодействие с территориями Луганской Народной Республики и поддержку земляков — участников спецоперации.

Перестановки в структурах

В сентябре генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Кий покинул должность руководителя ГУ МЧС России по Ставропольскому краю. Владимир Кий занимал этот пост в течение пяти лет.

«За эти годы было все: пожары, пандемия, поисковые операции, трудные дни, когда от скорости принятия решений зависели жизни людей. И всегда он оставался рядом спокойный, собранный, ответственный. Настоящий офицер и человек слова»,— отметил в своем Telegram-канале Владимир Владимиров.

Исполняющим обязанности главы ГУ МЧС по Ставропольскому краю назначен генерал-майор внутренней службы Апрель Агакишиев. Он родился в 1977 году в Дагестане. В 1998-м завершил обучение в Тольяттинском военном инженерно-техническом университете Минобороны РФ. Карьеру начинал лейтенантом на Камчатке – служил командиром отдельного дорожного взвода. В августе 2016 года получил должность первого заместителя начальника Главного управления МЧС России. В 2018-м перешел на пост заместителя директора Департамента оперативного управления МЧС России в Москве. С декабря 2020 года работал первым заместителем руководителя ГУ МЧС по Ставропольскому краю. Осенью 2022-го участвовал в выполнении задач в зоне СВО.

Бывший глава краевого управления МЧС переехал в другой регион. 30 сентября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объявил на оперативном совещании о назначении Владимира Кия заместителем председателя регионального правительства. Он отвечает за взаимодействие с органами безопасности.

Другим существенным кадровым изменением стало назначение генерал-майора полиции Виктора Шметкова начальником Управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

62-летний офицер начал служить в правоохранительных органах в 1985 году младшим инспектором пожарной части. В 1996-м окончил Академию управления МВД России. После выпуска Виктор Шметков работал заместителем начальника отдела внутренних дел Кировского района Астрахани, затем занял аналогичную должность в УВД города. Позднее он шесть лет руководил ОВД Кировского района. С 2005 года по 2015-й был на руководящих постах в УВД Астраханской области. В феврале 2015 года получил назначение заместителем начальника ГУ МВД России по Волгоградской области.

С сентября 2019 года по апрель 2025-го Виктор Шметков работал министром внутренних дел Чувашской Республики. На этом посту он и получил звание генерал-майора полиции.

Заместителем начальника транспортного управления стал Евгений Латаш, который ранее исполнял обязанности руководителя транспортной полиции.

Изменения в республиках СКФО

Кадровые изменения происходили и в республиках Северного Кавказа. Так, глава Северной Осетии Сергей Меняйло освободил от должности министра жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики республики Майрана Тамаева, по его собственному желанию. Он возглавлял ведомство с 2018 года. До назначения на пост министра в течение 15 лет трудился в администрации Владикавказа — с 2003 года по 2018-й занимал должности заместителя и первого заместителя главы местного самоуправления.

О Майране Тамаеве известно, что в конце 1990-х он работал в структурных подразделениях городской администрации, в частности, в управлении по строительству и управлении ЖКХ. Но ранее, с 1992 года по 1997-й, господин Тамаев возглавлял муниципальное предприятие «Содружество» в Якутии. До этого трудился в строительной сфере в Приморском крае, осуществлял технический надзор за возведением объектов, занимал руководящую должность в якутском отделении Сбербанка.

Новым министром жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Северной Осетии был назначен Тимур Караев. До работы в составе министерства Караев руководил ГУП «Республиканское предприятие водоснабжения и водоотведения».

В июле мэр Махачкалы Юсуп Умавов покинул свой пост, который занимал с мая 2023 года. С 2013 года по 2018-й господин Умавов занимал различные министерские должности в правительстве республики: руководил ведомствами, которые курировали торговлю и инвестиции, промышленность, предпринимательство. Управление городской администрацией Махачкалы Юсуп Умавов возглавил 15 мая 2023 года. Он родился в 1962 году в селе Кадар Буйнакского района Дагестана. В 1988 году окончил Дагестанский государственный университет. Карьеру начал в 1983 году.

В октябре депутаты городского собрания Махачкалы единогласно избрали мэром города Джамбулата Салавова, который с июня исполнял обязанности главы столицы региона. За его кандидатуру проголосовали все 45 присутствующих депутатов. Комиссия рассматривала три кандидатуры: помимо Джамбулата Салатова, на пост претендовали заместитель мэра Абдулхаким Ашиков и депутат республиканского парламента Мурат Пайзуллаев.

Ранее Джамбулат Салавов возглавлял министерство транспорта и дорожного хозяйства региона. 51-летний политик родился в Кизилюрте. Окончил Московский автомобильно-дорожный институт и Московскую государственную юридическую академию. С 2009 года по 2022-й руководил Хасавюртовским районом, а затем занимал пост министра транспорта и дорожного хозяйства республики.

В октябре депутаты Буйнакского района Дагестана освободили от должности главу местной администрации Уллубия Ханмурзаева из-за неисполнения обязанностей в течение трех месяцев. Господин Ханмурзаев присутствовал на заседании и объяснил народным представителям свою позицию. В мае 2025 года руководитель района объявил в соцсетях о намерении подписать контракт с Министерством обороны и отправиться в зону СВО.

«Решение об участии в специальной военной операции — это не спонтанный порыв. Еще во время службы в Следственном комитете я подавал рапорт о готовности нести службу на новых территориях. Однако судьба распорядилась иначе, и я был направлен на гражданскую работу, в администрацию Буйнакского района»,— пояснил Уллубий Ханмурзаев.

В декабре депутаты Дербентского района Дагестана единогласно избрали главой муниципалитета 41-летнего Эльмана Аллахвердиева, который ранее работал заместителем руководителя районной администрации. Решение приняли на 37-м заседании собрания депутатов шестого созыва. Выборы нового руководителя стали основным вопросом повестки дня. Господин Аллахвердиев заменил на этой должности Мавсума Рагимова, который руководил районом с 2020 года.

Новый глава родился в 1982 году и обладает необходимым опытом. До назначения заместителем главы администрации Эльман Аллахвердиев возглавлял муниципальное бюджетное учреждение Управление жилищно-коммунального хозяйства и МКУ «Отдел муниципальных закупок».

В декабре Хасанби Биджиев объявил об уходе с поста главного тренера футбольного клуба «Динамо-Махачкала». Информацию подтвердила пресс-служба ФК. Это решение наставник принял после завершения первого круга Российской Премьер-лиги. В заключительном матче этого отрезка сезона махачкалинцы проиграли дома клубу «Пари НН» со счетом 0:1. Хасанби Биджиев возглавил команду в феврале 2024 года, когда она выступала в Первой лиге. Под его руководством клуб вырос и дебютировал в высшем дивизионе российского футбола.

В конце декабря стало известно, что на пост главного тренера ФК «Динамо-Махачкала» официально назначен Вадим Евсеев. Как тренер Евсеев работал в ряде российских клубов, в том числе возглавлял «Амкар», «Уфу» и «Факел» в Российской Премьер-Лиге. Выигрывал турнир второй лиги с «Шинником», рассказали в пресс-службе махачкалинского клуба. До этого назначения Вадим Евсеев работал с новороссийским «Черноморцем».

Махачкалинское «Динамо» завершило первую половину чемпионата на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ с 15 очками в 18 матчах. Команда находится в зоне переходных игр за право остаться в Российской Премьер-Лиге.

В августе мэр Карачаевска (в КЧР) Марат Урусов добровольно ушел в отставку. Депутаты городского округа приняли решение о досрочном сложении полномочий чиновника. Марат Урусов занимал должность главы Карачаевского городского округа с 2022 года.

Исполняющим обязанности главы был назначен Спартак Кущетеров, который ранее работал первым заместителем мэра. 19 сентября 2025 года Дума Карачаевского городского округа назначила на должность главы Спартака Кущетерова. Он

более 12 лет руководил администрацией Карачаевского района, а до этого в течение 10 лет возглавлял администрацию Верхне-Маринского сельского поселения.

Тат Гаспарян