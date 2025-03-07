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Министр спорта Ставрополья Борис Семеняк ушел в отставку

В заявлении говорится министра спорта говорится о том, что Борис Семеняк покидает должность с 7 марта. Соответствующее распоряжение губернатор региона подписал накануне, сообщается на сайте главы Ставрополья.

Фото: Администрация Ставропольского края

Фото: Администрация Ставропольского края

Уточняется, что Борис Семеняк покинул пост по собственной инициативе. Напомним, он возглавлял министерство с мая 2023 года.

Карьеру начинал в строительстве, откуда затем пришел на госслужбу. Работал в Управлении Судебного департамента при Верховном Суде РФ в Ставропольском крае.

Николай Аксенов

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