Глава Махачкалы Юсуп Умавов объявил об отставке

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов объявил о своем уходе с должности главы дагестанской столицы, которую он занимал с мая 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Русское географическое общество Фото: Русское географическое общество

Юсуп Умавов родился в 1962 году в селе Кадар Буйнакского района Дагестана. В 1988 году получил диплом Дагестанского государственного университета. Профессиональную деятельность начал в 1983 году.

С 2013 по 2018 год политик занимал различные министерские посты в правительстве республики: возглавлял ведомства торговли и инвестиций, промышленности, предпринимательства. Руководство городской администрацией Махачкалы он принял 15 мая 2023 года.

Николай Аксенов