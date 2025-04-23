Владимиров принял отставку главы миннаца Ставрополья

Глава министерства по делам национальностей и казачества Ставропольского края Александр Малушко покинул свой пост по собственному желанию. Губернатор региона Владимир Владимиров подписал соответствующее распоряжение, которое вступило в силу 23 апреля 2025 года, сообщает «Блокнот Ставрополь» со ссылкой на свой источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Миннац Ставрополья Фото: Миннац Ставрополья

Александр Малушко руководил ведомством с октября 2023 года, до назначения работал в органах МВД Ставрополья.

Само министерство по делам национальностей и казачества было создано в крае осенью 2022 года, постановление о его формировании вступило в силу 15 ноября. Первым исполняющим обязанности руководителя стал Сергей Зинев. Ведомство является преемником краевого комитета по делам национальностей и казачества.

В функции министерства входит реализация государственной политики и нормативно-правовое регулирование в своей сфере, а также профилактика экстремизма на религиозной и этнической основе.

Николай Аксенов