Экс-глава МЧС Ставрополья Владимир Кий стал вице-губернатором Самарской области

Владимир Кий, ушедший 10 сентября 2025 года с поста начальника Главного управления МЧС по Ставропольскому краю, получил новую должность в Самарской области. 30 сентября губернатор региона Вячеслав Федорищев объявил на оперативном совещании о назначении Владимира Кия заместителем председателя правительства Самарской области с функцией взаимодействия с органами безопасности.

Чиновник возглавлял МЧС Ставрополья с 2020 года. Он окончил Казанский филиал Челябинского танкового института и служил в мотострелковых частях армии перед поступлением в МЧС в 2006 году. До прихода в Ставрополье с 2014 по 2020 год работал в МЧС Тульской области, где стал начальником регионального управления.

В структуре правительства Самарской области Владимир Кий стал одним из четырех заместителей губернатора Вячеслава Федорищева, чья администрация обновляется после технической отставки правительства летом 2025 года.

Станислав Маслаков