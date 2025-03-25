Министром спорта Ставрополья назначен Олег Борзов

Должность Минспорта Ставрополья снова занял Олег Борзов. Информацию о назначении нового министра подтвердили и в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минспорт Ставропольского края Фото: Минспорт Ставропольского края

Родился Олег Борзов 27 марта 1986 года в Ставропольском крае. В 2008 году с отличием окончил Северо-Кавказскую академию государственной службы. После чего поступил в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

С 2008 года трудился в министерстве дорожного хозяйства Ставропольского края. Через 4 года перешел в аппарат правительства Ставропольского края. В 2015 году стал первым заместителем главы администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края. А с 2021 года — замминистра физической культуры и спорта Ставропольского края.

В 2023 году Олег Борзов первый раз стал и.о. главы Минспорта. Позже его пост занял Борис Семеняк. Но теперь, после его отставки и перехода в краевой Минтруд 7 марта 2025 года, ведомство снова возглавил Олег Борзов, и снова с приставкой и.о.

Николай Аксенов