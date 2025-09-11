Глава ГУ МЧС по Ставропольскому краю ушел в отставку

Генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Кий покинул пост главы ГУ МЧС России по Ставропольскому краю. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова Фото: Telegram-канал губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова

«Вместе мы прошли непростой путь. За эти годы было все: пожары, пандемия, поисковые операции, трудные дни, когда от скорости принятия решений зависели жизни людей. И всегда он оставался рядом — спокойный, собранный, ответственный. Настоящий офицер и человек слова»,— отметил глава региона.

На посту главы краевого ведомства Владимир Кий проработал пять лет. Согласно информации министерства, исполняющим обязанности руководителя ГУ МЧС по СК стал генерал-майор внутренней службы Апрель Агакишиев.

Наталья Белоштейн