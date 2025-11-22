Депутаты Буйнакского района Дагестана отправили в отставку главу администрации

В Республике Дагестан депутаты Буйнакского района отправили в отставку главу местной администрации Уллубия Ханмурзаева. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале муниципалитета. Уточняется, что основанием для вынесения вопроса о прекращении полномочий главы стал тот факт, что в течение трех месяцев господин Ханмурзаев не исполняет свои обязанности.

Уллубий Ханмурзаев участвовал в сессии и разъяснил народным избранникам свою позицию. Еще в мае 2025 года глава района написал в своем Telegram-канале о решении заключить контракт с Минобороны РФ и отправиться в зону проведения СВО.

«Решение об участии в специальной военной операции – это не спонтанный порыв. Еще во время службы в Следственном комитете я подавал рапорт о готовности нести службу на новых территориях. Однако судьба распорядилась иначе, и я был направлен на гражданскую работу, в администрацию Буйнакского района», — объяснил господин Ханмурзаев.

Ефим Мартов