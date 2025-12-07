Главный тренер «Динамо» Махачкала подал в отставку

Главный тренер «Динамо» Махачкала объявил об отставке. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Хасанби Биджиев рассказал о своем решении после последнего матча первого круга Российской Премьер-лиги. В этой встрече дагестанская команда уступила на своем поле «Пари НН» со счетом — 0:1.

Хасанби Биджев возглавил махачкалинский клуб в феврале 2024 года, когда тот выступал еще в Первой лиге, втором по рангу дивизионе. Специалисту удалось вывести команду в РПЛ, а в дебютном сезоне динамовцы финишировали в высшем российском дивизионе на 11 месте.

Константин Соловьев